Администрация Рязани: Карабасова и Савина правоохранители «пригласили для беседы»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-12T12:49:09+03:00

На Радищева, 28, как и в областном правительстве, о «задержаниях» пока не говорят

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В пресс-службе администрации Рязани дали официальный комментарий по поводу задержания руководителей исполнительного органа власти:

- 12 марта и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин были приглашены для беседы правоохранительными структурами, - так предпочли описать произошедшее на Радищева, 28.

В свою очередь, ранее пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов заявил, что «никаких задержаний нет».

Напомним, информированный источник подтвердил «Комсомолке», что Карабасова и Савина вывели из здания администрации люди в масках и, посадив в микроавтобус, увезли.

ИСТОЧНИК KP.RU