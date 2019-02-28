В Рязани возбуждено уголовное дело по факту падения глыбы льда на ребенка
Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту падения с крыши здания глыбы льда на четырехлетнего мальчика. Дело возбуждено по статье «Халатность».
Напомним, инцидент произошел днем в среду, 27 февраля.
Здание №44/3 по улице Семинарской, с крыши которого упал лед (фасад, выходящий на ул. 1-е Бутырки), принадлежит филиалу Санкт-петербургского государственного университета.
Мальчик госпитализирован в реанимацию Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой. Угрозы его жизни нет.
Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия. Изъяты документы об организационно-распорядительной работе учреждения, хозяйственная документация. Проводятся допросы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Момент падения льда попал на камеру видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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