2019-02-28T00:27:10+03:00
Происшествия

В Рязани возбуждено уголовное дело по факту падения глыбы льда на ребенка

Расследование ведет Следственный комитет
Поделиться:
Изменить размер текста:

Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту падения с крыши здания глыбы льда на четырехлетнего мальчика. Дело возбуждено по статье «Халатность».

Напомним, инцидент произошел днем в среду, 27 февраля.

Здание №44/3 по улице Семинарской, с крыши которого упал лед (фасад, выходящий на ул. 1-е Бутырки), принадлежит филиалу Санкт-петербургского государственного университета.

Мальчик госпитализирован в реанимацию Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой. Угрозы его жизни нет.

Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия. Изъяты документы об организационно-распорядительной работе учреждения, хозяйственная документация. Проводятся допросы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Момент падения льда попал на камеру видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отдыхая в московском ночном клубе рязанец получил 12 ножевых ранений
В январе инфляция в Рязанской области была выше средней по России
Власти Рязани помогут семье мальчика, на которого упала глыба льда
Рязанские школьники выступили с краеведческими исследованиями
РНПК провела научно-техническую конференцию для молодежи
В 2021 году начнутся работы на новом Южном обходе Рязани
Рязанские общественники пока не жалуют президентские гранты
Николай Любимов: В этом году Рязань получит сити-менеджера
В последний день зимы рязанцам обещают настоящий дождь
Появилось видео падения ледяной глыбы на ребенка в центре Рязани
Главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов признан человеком года
Рязанский губернатор объяснил резкое повышение взносов на капитальный ремонт – видео
В районе Северной окружной дороги в Рязани уничтожают озеро
Рязанцев приглашают на выставку о хобби советских женщин
ФК «Рязань» отправится на сборы в Крым
Молодые рязанцы борются за звание лучшего в профессии в 22 компетенциях
В Рязани на четырехлетнего мальчика упала глыба льда