В Рязани возбуждено уголовное дело по факту падения глыбы льда на ребенка

СЕГОДНЯ 00:19 2019-02-28T00:27:10+03:00

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Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязань СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по факту падения с крыши здания глыбы льда на четырехлетнего мальчика. Дело возбуждено по статье «Халатность».

Напомним, инцидент произошел днем в среду, 27 февраля.

Здание №44/3 по улице Семинарской, с крыши которого упал лед (фасад, выходящий на ул. 1-е Бутырки), принадлежит филиалу Санкт-петербургского государственного университета.

Мальчик госпитализирован в реанимацию Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой. Угрозы его жизни нет.

Следователи и следователи-криминалисты осмотрели место происшествия. Изъяты документы об организационно-распорядительной работе учреждения, хозяйственная документация. Проводятся допросы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Момент падения льда попал на камеру видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU