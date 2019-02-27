Появилось видео падения ледяной глыбы на ребенка в центре Рязани
Появилось видео падения ледяной глыбы на четырехлетнего ребенка в Рязани. Судя по кадрам, мальчик играл в сугробе с лопаткой у тротуара, а мама находилась рядом. В этот момент с крыши здания Железнодорожного техникума рухнула снежная масса со льдом.
Напомним, происшествие произошло 27 февраля на улице Семинарской. В результате падения глыбы ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести в реанимацию.
В настоящее время СУ СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку по факту случившегося.
Падение ледяной глыбы на ребенка в центре Рязани.3-летний ребенок в Рязани попал в реанимацию после того, как на него с крыши дома сошла лавина.
ИСТОЧНИК KP.RU