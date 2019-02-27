Появилось видео падения ледяной глыбы на ребенка в центре Рязани

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-27T18:08:39+03:00

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Появилось видео падения ледяной глыбы на четырехлетнего ребенка в Рязани. Судя по кадрам, мальчик играл в сугробе с лопаткой у тротуара, а мама находилась рядом. В этот момент с крыши здания Железнодорожного техникума рухнула снежная масса со льдом.

Напомним, происшествие произошло 27 февраля на улице Семинарской. В результате падения глыбы ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести в реанимацию.

В настоящее время СУ СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку по факту случившегося.

Падение ледяной глыбы на ребенка в центре Рязани.3-летний ребенок в Рязани попал в реанимацию после того, как на него с крыши дома сошла лавина.

ИСТОЧНИК KP.RU