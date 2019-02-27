2019-02-27T15:20:13+03:00
Происшествия

В Рязани на четырехлетнего мальчика упала глыба льда

Ребенок госпитализирован в реанимацию
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду днем, 27 февраля, в Рязани на улице Семинарской (здание Железнодорожного техникума со стороны ул. 1-е Бутырки) на четырехлетнего мальчика упала ледяная глыба. Ребенка вместе с мамой в состоянии средней тяжести госпитализировали в реанимацию Областной детской клинической больницы имени Дмитриевой. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в министерстве здравоохранения Рязанской области.

По информации, размещенной в СМИ, в настоящее время Следственный комитет РФ по Рязанской области проводит доследственную проверку. Будет дана оценка действий и бездействия ответственных лиц. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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