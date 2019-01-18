Рязанские спасатели опубликовали полный список оборудованных для Крещенский купаний купелей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-18T12:47:00+03:00

Всего в регионе таких мест 35

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19 января на Крещение Господне многие отправятся на водоемы, чтобы окунуться в иордань. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области опубликовала официальный список купелей, оборудованных для Крещенский купаний.

В полном перечне 35 мест:

– Александро-Невский район: село Нижний Якимец, купель; село Крещено-Гаи, купель

– Захаровский район, село Катагоща, пруд

– Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра

– Пронский район: г. Новомичуринск, река Проня, спасательная станция; р.п. Пронск, купель на «Святом источнике»; село Тырново, пруд Радбиж

– Михайловский район: г. Михайлов река Проня; поселок Октябрьский, река Проня; село Красное, пруд; поселок Королевка, пруд

– Рязань, озеро Ореховое (сюда, напомним, пустят бесплатные автобусы)

– Рязанский район; село Дядьково, Дядьковский затон; пруд в поселке Кедровый Рожок; село Алеканово, озеро Велье; село Вышгород, озеро Отока; село Заборье, река Старица; село Агро-Пустынь, река Старица; Полянское сельское поселение – гребная база на озере Марьинка и пруд на базе отдыха «Фазонда»

– Ряжский район, г. Ряжск, река Хупта

– Спасский район: г. Спасск-Рязанский, река Ока – центральный пляж; село Исады, река Ока; село Лакаш, озеро Лакашинское; село Сушки, река Кирица; село Троица, река Тысья; село Ижевское, озеро Ижевское

– Сараевский район: село Меньшие Можары, река Пара; р.п. Сараи, улица Набережная, река Верда

– Старожиловский район: деревня Хламово, река Тысья, купель; село Истье, улица Садовая, пруд; село Киселево, пруд; р.п. Старожилово, улица Конезаводская

– Скопинский район, село Пупки, пруд

– Шиловский район, село Сановка, озеро Святое.

Напомним, «Комсомолка» подготовила материал о том, как окунаться в купель без вреда для здоровья.