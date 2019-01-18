2019-01-18T12:47:00+03:00
Общество

Рязанские спасатели опубликовали полный список оборудованных для Крещенский купаний купелей

Всего в регионе таких мест 35
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

19 января на Крещение Господне многие отправятся на водоемы, чтобы окунуться в иордань. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области опубликовала официальный список купелей, оборудованных для Крещенский купаний.

В полном перечне 35 мест:

Александро-Невский район: село Нижний Якимец, купель; село Крещено-Гаи, купель

Захаровский район, село Катагоща, пруд

Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра

Пронский район: г. Новомичуринск, река Проня, спасательная станция; р.п. Пронск, купель на «Святом источнике»; село Тырново, пруд Радбиж

Михайловский район: г. Михайлов река Проня; поселок Октябрьский, река Проня; село Красное, пруд; поселок Королевка, пруд

Рязань, озеро Ореховое (сюда, напомним, пустят бесплатные автобусы)

Рязанский район; село Дядьково, Дядьковский затон; пруд в поселке Кедровый Рожок; село Алеканово, озеро Велье; село Вышгород, озеро Отока; село Заборье, река Старица; село Агро-Пустынь, река Старица; Полянское сельское поселение – гребная база на озере Марьинка и пруд на базе отдыха «Фазонда»

Ряжский район, г. Ряжск, река Хупта

Спасский район: г. Спасск-Рязанский, река Ока – центральный пляж; село Исады, река Ока; село Лакаш, озеро Лакашинское; село Сушки, река Кирица; село Троица, река Тысья; село Ижевское, озеро Ижевское

Сараевский район: село Меньшие Можары, река Пара; р.п. Сараи, улица Набережная, река Верда

Старожиловский район: деревня Хламово, река Тысья, купель; село Истье, улица Садовая, пруд; село Киселево, пруд; р.п. Старожилово, улица Конезаводская

Скопинский район, село Пупки, пруд

Шиловский район, село Сановка, озеро Святое.

Напомним, «Комсомолка» подготовила материал о том, как окунаться в купель без вреда для здоровья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Видео: в подъезде новостройки под Рязанью орудуют хулиганы
В Рязани будут судить парня, ради мести выложившего в интернет интимные фото бывшей подруги
Рязанцам напомнили о запрете катания с Кремлевского вала
В рязанском селе Поплевино сгорел строительный магазин (видео)
На трассе «Каспий» в Рязанской области произошло смертельное ДТП
Рязанские подростки угнали три автомобиля за ночь и попали в два ДТП
Роман Калинин предложил новые направления в рамках партпроекта «Здоровое будущее»
Митрополит Марк поздравил рязанцев с Крещением
ХК «Рязань» обыграл на выезде китайский клуб «Ценг Тоу»
В столкновении двух иномарок на рязанской дороге пострадал пятилетний ребенок
Устроивший серьезное ДТП в Рязани водитель маршрутки находится в РФ незаконно
Рязанский инспектор ГИБДД попался на «мелкой» взятке
Серьезный денежный спор с автостраховщиком рязанка разрешила в суде
Прокуратура нашла в рязанских школах просрочку и незаконную подмену продуктов
По вопросам перехода на цифровое ТВ в Рязани откроют телефонную «горячую линию»