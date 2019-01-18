Рязанские спасатели опубликовали полный список оборудованных для Крещенский купаний купелей
19 января на Крещение Господне многие отправятся на водоемы, чтобы окунуться в иордань. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области опубликовала официальный список купелей, оборудованных для Крещенский купаний.
В полном перечне 35 мест:
– Александро-Невский район: село Нижний Якимец, купель; село Крещено-Гаи, купель
– Захаровский район, село Катагоща, пруд
– Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра
– Пронский район: г. Новомичуринск, река Проня, спасательная станция; р.п. Пронск, купель на «Святом источнике»; село Тырново, пруд Радбиж
– Михайловский район: г. Михайлов река Проня; поселок Октябрьский, река Проня; село Красное, пруд; поселок Королевка, пруд
– Рязань, озеро Ореховое (сюда, напомним, пустят бесплатные автобусы)
– Рязанский район; село Дядьково, Дядьковский затон; пруд в поселке Кедровый Рожок; село Алеканово, озеро Велье; село Вышгород, озеро Отока; село Заборье, река Старица; село Агро-Пустынь, река Старица; Полянское сельское поселение – гребная база на озере Марьинка и пруд на базе отдыха «Фазонда»
– Ряжский район, г. Ряжск, река Хупта
– Спасский район: г. Спасск-Рязанский, река Ока – центральный пляж; село Исады, река Ока; село Лакаш, озеро Лакашинское; село Сушки, река Кирица; село Троица, река Тысья; село Ижевское, озеро Ижевское
– Сараевский район: село Меньшие Можары, река Пара; р.п. Сараи, улица Набережная, река Верда
– Старожиловский район: деревня Хламово, река Тысья, купель; село Истье, улица Садовая, пруд; село Киселево, пруд; р.п. Старожилово, улица Конезаводская
– Скопинский район, село Пупки, пруд
– Шиловский район, село Сановка, озеро Святое.
Напомним, «Комсомолка» подготовила материал о том, как окунаться в купель без вреда для здоровья.