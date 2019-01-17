Где в Рязани на Крещение можно окунуться в ледяную купель

Традиционно на праздник Крещения принято совершать омовение святой водой – считается, что после этого обряда на человека сходит благодать на весь последующий год. Но самым лучшим из вариантов считается купание в специально оборудованной проруби на естественном водоеме – иордани. Но в то же время купание зимой на открытом воздухе – стресс для неподготовленного организма. Что нужно сделать, для того, чтобы следование давней традиции не вышло боком?

ЗА ПАРУ ДНЕЙ

Надо закалить организм, для того чтобы холодная вода не была для него таким большим стрессом. Для начала суньте под струю холодной воды ступни. Секунд на 10. Получилось? Через час-другой-третий проделайте это с голенями. На следующий день можно обдать водой все, что ниже пояса, а потом уже и все тело (кроме головы). Такое вот экспресс-закаливание.

В ДЕНЬ ОБРЯДА

Кстати, необязательно окунаться именно в крещенскую ночь. По мнению священников, вода становится святой в крещенский сочельник (18 января) и сохраняет свои свойства на следующий день.

С собой необходимо взять: комплект чистой одежды, полотенце, сланцы, шапочку (желательно) и обязательно – подстилку под ноги из гигроскопичного материала. Для этих целей хорошо подойдет махровое полотенце или автомобильный влаговпитывающий коврик (цена вопроса – 70 рублей за комплект из 2 штук). Подстилка под ноги спасет вас от мучений во время переодевания: не придется стоять на ледяной корке, образующейся от стекающей с тела воды. Не забудьте про термос с горячим чаем или кофе.

Заходить в воду надо постепенно, чтобы организм немного привык. Кстати, сама вода покажется вам поначалу… теплой, ибо ее температура будет выше, чем температура воздуха, в котором вы находитесь. Окунуться надо три раза со словами «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа».

Мочить ли голову? Медики этого делать настоятельно не рекомендуют, ибо может произойти спазм сосудов мозга, и человек может потерять сознание. Конечно, в местах организованных крещенских купаний будут дежурить медработники. Но зачем рисковать своим здоровьем без необходимости?

КОМУ ДОМА – ЛУЧШЕ!

Но не всем, даже при огромном желании, стоит нырять в иордань. Ведь по любому это стресс для организма, даже имеющего определенную закалку.

– Погружение в холодную воду противопоказано людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма, ожирением. Им лучше держаться от проруби подальше, – рассказала нам кардиолог Анна Горностаева. – Но даже здоровым людям рекомендуется находиться в воде как можно меньше. Также строго противопоказано опускаться в прорубь после употребления алкоголя. В новогодние праздники к нам поступало немало пациентов, которые выпили, наелись, а затем решили попариться в бане, в итоге – нарушение ритма. То же самое может произойти с человеком во время крещенских купаний.

Помимо кардиологических, есть еще и комплекс неврологических противопоказаний. Это наличие заболеваний центральной и периферической нервной системы: эпилепсия, последствия черепных травм, невриты и полиневриты, склероз сосудов головного мозга и другие недуги. Болеющим сахарным диабетом, язвой, гепатитом, холециститом и имеющим проблемы с мочеполовой системой с ледяной водой тоже лучше дело не иметь.

Но выход есть! Провести омовение дома. Естественно, не водой из-под крана. Достаточно в тазик добавить немного святой воды, взятой в церкви или иордани.

– Бывает, что в силу каких-то обстоятельств люди не могут прийти в церковь, чтобы набрать Святой воды, – отмечает настоятель Покровского храма села Мервино, протоиерей Сергий Огородников, – в таком случае можно доехать (дойти) до ближайшего освященного источника и набрать воды из него. В годы гонения на церковь поступали еще проще – набирали воду из рек (считается, что в Крещение вся вода становится святой – Ред.), и, нужно сказать, что вода, набранная с искренней верой из водоемов, совершенно не портилась. И вряд ли нужно искать различия в Святой воде разных церквей – ведь Господь один, и, посылая благодать городам и селам, он не выделяет любимчиков, даруя свою любовь каждому.

ГДЕ КУПАТЬСЯ?

Местом, скажем так, официальных купаний в крещенскую ночь станет Ореховое озеро. Там будет организована иордань со сходнями, обогреваемые палатки, бесплатный горячий чай. Дорога от раздевалки до иордани будет выстлана сеном, чтобы люди не шли по холодному снегу. Также будет работать буфет и кофемашина (платно). Для удобства граждан будет организован подвоз на автобусах от площади Свободы. На месте проведения будут дежурить медицинские работники, сотрудники МЧС и полиции. Время курсирования автобусов – с 22 часов 18 января до 2 часов ночи 19 января. В 23 часа начнется чин освящения воды, а сами купания, как планируется, начнутся около полуночи.

Администрация Рязани рекомендует принимать участие в крещенских купаниях только на озере Ореховое. Купание в иных открытых водных объектах на территории города небезопасно.

КАК ПОГОДКА?

По предварительному прогнозу, известному на момент подготовки этого материала, «небесная канцелярия» обещает нам весьма комфортные условия. Так, в Крещенский Сочельник, 18 января, ожидается оттепель до +1 градуса, в ночь на Крещение до -7, днем до -5 градусов при умеренном ветре.