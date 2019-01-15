На крещенские купания в Ореховом озере рязанцев доставят бесплатными автобусами

15 Янв. 22:21 2019-01-15T22:21:26+03:00

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В ночь с 18 на 19 января в Рязани на Ореховом озере будут организованы крещенские купания. Соответствующее распоряжение подписано исполняющим обязанности главы администрации города Сергеем Карабасовым.

Место купания оборудуют и расчистят. На берегу установят четыре отапливаемых модуля для переодевания. С 22.00 18 января до 2.00 19 января по маршруту площадь Свободы – Ореховое озеро будут курсировать два бесплатных автобуса. На маршруте их движения ограничат движение личного легкового автотранспорта.

В 23.00 чин великого освящения воды совершит митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Затем начнутся окунания. На месте купания будут дежурить спасатели, полиция и медики. Рязанцам, окунающимся в иордань, предложат бесплатный горячий чай.

Администрация напоминает, что ночные крещенские купания в необорудованных водоемах небезопасны.