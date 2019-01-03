2019-01-03T23:59:06+03:00
Общество

Рязанская епархия: «Когда сказать нечего, остается лишь злословить»

Дискуссия по поводу фильма «Ирония судьбы или, С легким паром» продолжается
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В конце декабря на портале «ЛогосЪ» и на сайте Рязанской епархии был опубликован видеоролик из цикла «Слово архипастыря». Митрополит Рязанский и Михайловский Марк прокомментировал в нем знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или, С легким паром» с точки зрения христианских ценностей.

- Кажется, в этом фильме нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной, - подчеркнул Владыка.

Разгорелась дискуссия, в которой отметился и исполнивший главную роль в ленте Андрей Мягков. Увы, актер высказался довольно некрасиво

Все это разделило интернет на сторонников и противников картины. 3 января официально озвучила свою позицию по этому спору и Рязанская епархия:

- Среди выступлений, которые прозвучали со стороны деятелей культуры и российских общественных деятелей, не довольных мнением митрополита, не было сказано ни слова по сути прозвучавшей позиции. А когда сказать нечего, остается лишь злословить. Никто не стал спорить и утверждать, что хорошо напиться до бессознательного состояния, или что это правильно – бросить близкого человека в новогоднюю ночь.

Между тем в митрополии подчеркнули, что рады дискуссии, поскольку спор заставил людей задуматься над тем, что они смотрят (или читают), какие идеи несут своим зрителям (читателям) авторы произведений.

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