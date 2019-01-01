Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому и Михайловскому на критику «Иронии судьбы»

Актер Андрей Мягков, сыгравший в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» врача Женю Лукашина, назвал митрополита Рязанского и Михайловского Марка «недалеким» после того, как тот раскритиковал картину. Об этом сообщили РИА-Новости..

- Я думаю, что рязанский митрополит очень недалек умом, что уж тут говорить, если это так?, — сказал актер на радиостанции «Говорит Москва».

Мы писали о том, что высокопоставленный священнослужитель сказал в программе «Слово архипастыря»:

- Фильм наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями.

Практически тут же глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, как пишет РБК, заявил:

- Фильм «Ирония судьбы», который по давней традиции показывают по российскому телевидению в новогодние праздники, является прекрасной и доброй новогодней сказкой. Конечно, как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться

Тем временем в Интернете существуют, независимо от митрополита Марка, довольно аргументированные мнения о нецелесообразности ежегодного просмотра фильма. Психологи, к примеру, считают: «Если вы не хотите разочарований от иллюзий, то, во-первых, не стройте иллюзий. Не считайте, что любовь, женитьба или какая-то другая ситуация поменяет вашу психологию или психологию вашего избранника».

Рассматривая фильм, воспринимаемый как руководство к действию, сайт ura.ru пишет: «Мы видим некую романтизацию такого социального поведения, которое становится причиной многих страданий и болезненных расстройств личности. Кумирами миллионов стали инфантильный мужчина, до сорока лет живущий с мамой, и одинокая женщина, которая многие годы встречалась с женатым мужчиной».

Так что называть митрополита Марка «недалеким», вероятно не следует, ведь как далеко неглупый человек, он чувствует тренд сегодняшнего дня, который, к сожалению людей старшего поколения, гласит, что пришло время новых героев, активных и прагматичных.