Митрополит Рязанский и Михайловский Марк осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром»
Сайт Рязанской епархии опубликовал очередной видеоролик из серии «Слово Архипастыря». На этот раз темой размышления митрополита Рязанского и Михайловского Марка стал знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром»
- Кажется, в этом фильме нет ничего плохого, но на самом деле идея, которая сокрыта в основе этого фильма, безусловно, не является положительной, - подчеркнул Владыка.
Митрополит напомним краткое содержание ленты:
- Собрались друзья-приятели, крепко напились, и произошло новогоднее чудо - главный герой нашел свою настоящую любовь.
- Во-первых, это обретение новой любви построено на предательстве - на предательстве своей невесты. И, самое главное, христианство (Церковь) призывает людей к труду, постоянной работе над собой. Мы говорим, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина. Для того чтобы случилось чудо – не нужен труд. Можно просто встретиться, посидеть, напиться… и чудо произойдет само собой.
Эта идея – безусловно, является идеей вредной. Идеей, наполняющей душу, человека ложными, несбыточными мечтаниями.
Митрополит Марк. "Слово Архипастыря"..
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