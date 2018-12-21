2018-12-21T17:15:57+03:00
Общество

Помилованного Путиным уроженца Украины СМИ ошибочно назвали рязанцем

Виктор Свободин отбывал наказание в Скопинском районе Рязанской области
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 20 декабря, президент Владимир Путин помиловал пятерых осужденных россиян. Одним из помилованных оказался Виктор Свободин, которого рекомендовал к помилованию губернатор Рязанской области Николай Любимов.

СМИ назвали Виктора Свободина жителем Рязани, но это не верно.

Он родился в 1950 году в Запорожье (Украина), в последнее время проживал вместе с семьей в Москве. Герой войны в Афганистане. После службы в вооруженных силах, работал в правоохранительных органах, затем вышел на пенсию. В мае 2017 года был приговорен Щелковским городским судом Московской области к трем годам колонии-поселения за ДТП со смертельным исходом.

В колонию-поселение при исправительной колонии №3 в Скопинском районе Рязанской области он приехал самостоятельно. Отличался примерным поведением, за что был дважды поощрен.

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