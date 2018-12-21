Президент Путин помиловал осужденного по рекомендации рязанского губернатора

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-21T12:30:01+03:00

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В четверг, 20 декабря, президент Владимир Путин впервые в этом году воспользовался своим правом на помилование и подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян.

Один из осужденных – Виктор Свободин 1950 года рождения - был рекомендован к помилованию губернатором Рязанской области Николаем Любимовым.

Известно, что Свободин в мае 2017 года был приговорен Щелковским городским судом Московской области к трем годам колонии-поселения. Он был признан виновным в смертельном ДТП – поворачивая на перекрестке, не уступил дорогу мини-мотоциклу. В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства погиб, а пассажир получил травмы.

Свое наказание Виктор Свободин отбывал в колонии-поселении, расположенной на территории Рязанской области.