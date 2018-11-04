Близ рязанской деревни Давыдово женщина погибла, попав под машину
Она пересекала трассу Москва-Егорьевск-Тума-Касимов в неположенном месте
Фото: ryazpressa.ru
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3 ноября в ДТП близ деревни Давыдово Клепиковского района погибла 52-летняя женщина. В 19.20 на нее, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода, совершил наезд автомобиль Mazda СХ-5.
- Пострадавшая скончалась на месте аварии, - сообщает издательство «Пресса».
Инцидент произошел на трассе Москва-Егорьевск-Тума-Касимов. Уточняется, что иномарка следовала со стороны Касимова.
Напомним, вечером субботы случилось еще одно ДТП с участием пешехода: на улице Циолковского внедорожник сбил 15-летнюю девушку.