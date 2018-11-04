2018-11-04T13:14:07+03:00
Происшествия

Близ рязанской деревни Давыдово женщина погибла, попав под машину

Она пересекала трассу Москва-Егорьевск-Тума-Касимов в неположенном месте
Поделиться:
Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
Изменить размер текста:

3 ноября в ДТП близ деревни Давыдово Клепиковского района погибла 52-летняя женщина. В 19.20 на нее, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода, совершил наезд автомобиль Mazda СХ-5.

- Пострадавшая скончалась на месте аварии, - сообщает издательство «Пресса».

Инцидент произошел на трассе Москва-Егорьевск-Тума-Касимов. Уточняется, что иномарка следовала со стороны Касимова.

Напомним, вечером субботы случилось еще одно ДТП с участием пешехода: на улице Циолковского внедорожник сбил 15-летнюю девушку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области в понедельник будет сухо и относительно тепло
На улице Циолковского в Рязани сбили 15-летнюю девушку
Аварийные работы на газопроводе в Рязанской области продлятся до 5 ноября
ФК «Рязань» потерпел третье поражение от московского «Торпедо» в текущем сезоне
Пожаром на магистральном газопроводе занялись следователи СКР по Рязанской области
В Рязанской области загорелся магистральный газопровод
На дороге Рязань – Спас-Клепики столкнулись два легковых автомобиля
В Рязанском грузовом порту вновь произошел пожар
В одном из рязанских баров парень во время ссоры угрожал женщине пистолетом
В Рязани за вечер на двух пожарах погибли два человека
Форвард «Рязани-ВДВ» решила завершить свою карьеру в национальной команде
В Рязани из-за демонстрации 7 ноября перекроют центр города
ХК «Рязань» выиграл на выезде у карагандинской «Сарыарки»
В Рязанской области с поличным поймали «черных лесорубов» в дубовой роще
Разыскиваются очевидцы наезда на рязанца сильно пьяным водителем
В День народного единства Рязанский кремль приглашает на Ночь искусств
В длинные выходные рязанские МФЦ и пункты КВЦ поменяют режим работы
Рязанцев приглашают на «Шоу иллюзионистов XXI века»
В Рязанской области в субботу будет до +9
В уикенд рязанских водителей ждут антиалкогольные рейды
Экс-директор рязанской «Автоколонны №1310» избежал колонии
В Захаровском районе обнаружили рязанского «Хатико»