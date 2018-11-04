На улице Циолковского в Рязани сбили 15-летнюю девушку
Очевидцы утверждают, что это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Фото: vk.com/rzn_life_vk
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3 ноября на улице Циолковского в Рязани Land Rover сбил 15-летнюю девушку. Информация об этом появилась в сообществах социальной сети «ВКонтакте».
- Дочь сейчас находится в больнице, - сообщила женщина, представившаяся матерью пострадавшей.
Она же попросила откликнуться очевидцев происшествия. При этом и сама женщина, и комментирующие запись люди, подтверждают, что наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома по адресу улица Циолковского, 4а.
Офицальной информации от полиции пока не поступало.