На улице Циолковского в Рязани сбили 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-04T11:46:35+03:00

Очевидцы утверждают, что это произошло на нерегулируемом пешеходном переходе

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3 ноября на улице Циолковского в Рязани Land Rover сбил 15-летнюю девушку. Информация об этом появилась в сообществах социальной сети «ВКонтакте».

- Дочь сейчас находится в больнице, - сообщила женщина, представившаяся матерью пострадавшей.

Она же попросила откликнуться очевидцев происшествия. При этом и сама женщина, и комментирующие запись люди, подтверждают, что наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома по адресу улица Циолковского, 4а.

Офицальной информации от полиции пока не поступало.