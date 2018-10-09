Пожар в рязанской Академии ФСИН потушили

9 Окт. 23:33 2018-10-09T23:55:09+03:00

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Пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области объявила о том, что пожар в рязанской Академии ФСИН в 23.00 удалось потушить.

Напомним, что информация о возгорании на пульт дежурного поступила в 20.42. На месте ЧП с огнем боролись 40 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 12 единиц техники. В 21.38 пламя локализовали. А еще через час двадцать – ликвидировали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

По официальной информации, на пожаре никто не пострадал. Причиной ЧП могла стать неисправность проводки.