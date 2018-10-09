В Рязани загорелась Академия ФСИН
Пожару присвоен третий уровень сложности
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Вечером во вторник, 9 октября, в 20.42 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в учебном корпусе рязанской Академии ФСИН, расположенной на площади Ленина. Пламя охватило шестой этаж и чердак.
В настоящее время огонь локазизован. На месте от МЧС России по Рязанской области работают 17 единиц техники и 41 человек личного состава. По предварительным данным, пострадавших нет.
Мы следим за развитием ситуации.
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