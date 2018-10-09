2018-10-09T22:59:26+03:00
Происшествия

Пожар в рязанской Академии ФСИН начался в аудитории юридического факультета

Об этом изданию сообщили в пресс-службе вуза
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Пожарные работали оперативно. В 22.30 над зданием дыма уже практически не было.Пожарные работали оперативно. В 22.30 над зданием дыма уже практически не было.
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Во вторник, 9 октября, в Рязани загорелся учебный корпус Академии ФСИН.

Как отметили в пресс-службе вуза, пожар начался в четвертом лекционном зале юридического факультета.

ЧП, по всей вероятности, внесет коррективы в учебный процесс. Более точную информацию сотрудники академии будут готовы сообщить после оперативного совещания, которое состоится этой ночью.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки.

Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара.

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