Пожар в рязанской Академии ФСИН начался в аудитории юридического факультета
Об этом изданию сообщили в пресс-службе вуза
Пожарные работали оперативно. В 22.30 над зданием дыма уже практически не было.
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Во вторник, 9 октября, в Рязани загорелся учебный корпус Академии ФСИН.
Как отметили в пресс-службе вуза, пожар начался в четвертом лекционном зале юридического факультета.
ЧП, по всей вероятности, внесет коррективы в учебный процесс. Более точную информацию сотрудники академии будут готовы сообщить после оперативного совещания, которое состоится этой ночью.
По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки.
Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара.
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