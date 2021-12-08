Гибель на пруду: как двое детей утонули на частном водоеме, оказавшись без присмотра родителей

Водоем только-только покрывшийся льдом находился на окраине деревни Дедюхино.

Днем 3 декабря двое братьев 7 и 4 лет пошли погулять в деревне Дедюхино Рязанского района и провалились под лед искусственного пруда. Ребят тут же вытащили из воды, но они были без сознания. Взрослые пытались их реанимировать, но спасти не удалось.

Следственный комитет организовал проверку, и указал, что «дети были оставлены без присмотра», в результате и произошла трагедия. Родителей буквально сразила гибель единственных детей, больше у них никого не осталось.

— Это чудовищная случайность… По другому назвать это невозможно. Семья хорошая, они порядочные. Они следили за детьми… — так предварительно сообщили «КП-Рязань» в правоохранительных органах. — Что касается пруда, то это частный водоем, к владельцам претензий, по предварительным данным, тоже нет… Это дачники, которые вырыли пруд, а родители детей работали у них, помогали по хозяйству. В любом случае, проверка продолжается.

Детей похоронят на родине

Домовладение, на территории которого располагается искусственный пруд, находится на краю деревни Дедюхино.

— Не знаю, как все произошло, все в шоке… Без разрешения дети не ходили никогда, — рассказывает отец погибших детей на второй день после случившегося. — Мультики смотрели, гуляли перед домом. Одного из садика забрал, другого из школы (из Екимовки и Рожка – Ред.). Хоронить будем на родине, в Узбекистане. Пока не знаю, вернемся мы еще сюда или нет…

Провести на пруд, где произошла трагедия, мужчина отказался, сославшись на хозяина домовладения. Тот, в свою очередь, пресек все разговоры работника в присутствии журналиста. Все огорожено высоким забором.

Следователи Рязанского МСО назначили необходимые экспертизы, пытаются установить все обстоятельства случившегося. Прокуратура, в свою очередь, выясняет, насколько полно принимали меры «органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», так же оценят действия родителей, которые не обеспечили должный надзор за детьми.

Тот самый пруд, где утонули дети. Фото: Следственный комитет.

Права хозяина пруда

Что касается хозяина пруда, то пока непонятно, имел ли мужчина право выкопать пруд. С одной стороны, да, его территория, и он может пользоваться недрами, в том числе – водой, но при этом необходимо соблюдать ряд требований – глубина, размеры и так далее. Особенно важный момент, соединен ли этот пруд с другим водоемом. Там уже необходимы специальные разрешения.

К слову, деревня разделена надвое, местные условно называют – левая сторона и правая. Так вот на правой и любят копать пруды.

Правая сторона деревни Дедюхино.

— Там речка протекает, возможно, кто-то там и подкапывает себе, чтобы углубить, — сказал один из местных жителей. — Метров 90-100 до участков…

Какой пруд у дачника, нарушил он что-то или нет при его обустройстве, в любом случае выяснят вовремя различных проверок.

— Вот у меня есть участок, хочу его огораживаю, хочу – нет, хочу – рою, хочу строю… Я не оказываю никаких услуг населению, не должен получать разрешение, — отмечает рязанский адвокат Алексей Постников.

— Но при этом ваш водоем не должен нарушить каких-то экологических норм, должен быть безопасен для жизни и здоровья окружающих?

— Если выяснится, что я нарушил ход поземных вод, и соседей зальет, например, то меня можно привлечь к какой-нибудь ответственности. Но здесь что нарушено? Он выкопал яму, залил водой, а территория огорожена. Хорошо, а если бы он не пруд выкопал, а бочку с водой поставил, и там ребенок утонул? Вопрос возникает один на мой взгляд, как дети без присмотра взрослых оказались. Это единственный вопрос, который возникает на первый взгляд. Участок огорожен, тогда почему там оказались дети? Даже с моральной стороны, не знаю, можно ли корить хозяина пруда. В таких случаях, к сожалению, наказывают сами себя родители…

А еще был случай

Адвокат Алексей Постников:

— В Рязанской области когда-то привлекли к ответственности главного инженера… А суть проста, несовершеннолетний зашел на территорию, где находилась трансформаторная будка, вскрыл ее. Не открыл, а вскрыл. Парня убило, а главного инженера судили, потому что не обеспечил невозможность попадания. Вот все закрыто, везде напоминания: «Не влезай, убьет!» Но он влез – его убило.

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