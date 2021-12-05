Похоронят двух утонувших под Рязанью детей в Узбекистане

Пруд находится на территории усадьбы (слева).

Похоронят утонувших в деревне Дедюхино Рязанского района в Узбекистане. Об этом «КП-Рязань» сообщил отец мальчишек.

— Не знаю, как все произошло, все в шоке… Без разрешения они не ходили никогда. Мультики смотрели, гуляли перед домом. Одного из садика забрал, другого из школы (из Екимовки и Рожка – Ред.). Хоронить будем на родине, в Узбекистане. Пока не знаю, вернемся мы или нет…

Провести на пруд, где произошла трагедия, мужчина отказался, сославшись на хозяина домовладения. Тот, в свою очередь, пресек все разговоры работника в присутствии журналиста.

Трагедия произошла 3 декабря. Двое братьев - 4 и 7 лет - вышли на лед искусственного пруда, провалились и утонули. Следственный комитет продолжает проверку по факту случившегося. Подробности происшествия от «КП-Рязань» позже.

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