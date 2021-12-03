Двое детей утонули в частном пруду загородной усадьбы под Рязанью

Появилось фото с места трагедии, где утонули под Рязанью двое детей.

Двое братьев, которые утонули в пруду в деревне Дедюхино Екимовского сельского поселения Рязанского района, были из хорошей, благополучной семьи. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Это чудовищная случайность… По другому назвать это невозможно. Семья хорошая, они порядочные. Они следили за детьми… Что касается пруда, то это частный водоем, к владельцам претензий, по предварительным данным, тоже нет… Это не чиновники, просто дачники вырыли пруд… А родители детей работали у них, помогали по хозяйству. В любом случае, проверка продолжается».

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