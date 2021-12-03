Родителям утонувших детей под Рязанью оказали психологическую помощь

На место жуткого происшествия в результате которого погибли дети выехала омбудсмен Анжелика Евдокимова.

«Я выехала на место трагедии вместе с психологом Центра психолого-педагогической и медицинской помощи Еленой Макаровской. Елена пообщалась с родителями, оказала им психологическую помощь», - выразила соболезнования Анжелика Владимировна.

Ранее появилась фотография с места происшествия, в котором погибли два мальчика. Два брата – семи и четырех лет вышли на пруд. Лед под ними проломился, и дети захлебнулись (читать подробнее с фото).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!