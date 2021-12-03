Появилось фото с места трагедии, где утонули под Рязанью двое детей

Появилось фото с метра трагедии, где утонули под Рязанью двое детей.

Появилась фотография с места происшествия, в котором погибли два мальчика. Два брата – семи и четырех лет вышли на пруд. Лед под ними проломился, и дети захлебнулись.

где утонули под Рязанью двое детей. Все произошло в деревне Дедюхино (Екимовское сельское поселение – Ред.) Рязанского района Рязанской области.

В настоящее время следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области назначили экспертизы, проводят другие процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, во время проверки будет выяснено, почему дети остались без присмотра взрослых.

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