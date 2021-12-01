Сотни тысяч рублей ущерба – Рязанская область приходит в себя после ураганного ветра

С муниципального предприятия «Скопинские тепловые сети» сорвало крышу. Фото: издательство "Пресса".

Последний день ноября выдался в Рязанской области по-настоящему ветреным. Непогода внесла коррективы в работу коммунальных служб и преподнесла неприятные сюрпризы жителям в разных районах. Все силы МЧС России были переведены в режим повышенной готовности.

В Сараевском районе без электричества из-за обрыва линий электропередач остались сразу несколько населенных пунктов. В самом райцентре на 2-й Параллельной улице ветер повалил столб, а на улице Ленина – сломал дерево. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Райцентр Сараи. Упавшее у жилого дома дерево могло наделать бед... Фото: издательство "Пресса."

В Скопине ветер натворил еще больше бед. С муниципального предприятия «Скопинские тепловые сети» сорвало крышу.

- Самое главное - никто из людей не пострадал, - прокомментировал тому же издательству директор предприятия Сергей Анашкин. – Под обрушившуюся конструкцию попали два автомобиля. Мы разобрали кровлю и сложили отдельно оцинкованное железо и деревянные балки.

В Спасском районе из-за сильного ветра закрыли движение по наплавному мосту у деревни Фатьяновки.

В городе Новомичуринске (Пронский район) ураганный ветер сломал березу на улице Волкова и сосну на улице Строителей. Первое дерево упало на дорогу и мешало проезду – коммунальные службы оперативно решили эту проблему.

Коммунальщики устраняют последствия урагана в Новомичуринске. Фото: издательство "Пресса".

Без света остались села и деревни Кадомского и Ермишинского районов. На утро 1 декабря здесь продолжались ремонтно-восстановительные работы.

Не обошли неприятности стороной и Рязань. На Касимовском шоссе дерево упало на контактные троллейбусные провода. Движение транспорта было остановлено. На улице Ситниковской дерево упало на дорогу, повредив два автомобиля. На улице Юннатов сорвало кровлю с двухэтажного дома. А у Полетаевского рынка рухнула новогодняя ель.

У Полетаевского рынка в Рязани рухнула новогодняя ель. Фото: Dmitry Taras.

Ущерб от урагана составил сотни тысяч рублей. Для ликвидации последствий разгула стихии потребовалась помощь коллег из других регионов. В частности, в Спасском районе восстановлением подачи в дома электричества занимались две нижегородские бригады.