На улице Юннатов в Рязани ветер снес кровлю с двухэтажного дома

Вечером 30 ноября в Рязани мощный ветер сорвал кровлю с двухэтажного дома №12 по улице Юннатов. Об этом «КП-Рязань» сообщила местная жительница Елена Морева.

«Все лето и осень 2021 года жители дома слезно просили о помощи. По всему периметру здания сквозные дыры прямо в квартиры, отваливаются целые куски цемента, создавая угрозу для жизни людей», - пишет женщина.

Шифер чудом не убил местных жителей на улице Юннатов.

По ее словам, в доме №12 живут маленькие дети и пожилые люди, которые буквально мерзнут в разрушенном доме.

Просьбы о помощи написали губернатору Рязанской области Николаю Любимову, жилинспекции Рязанской области, администрации Рязани.

«Никто из них не ответил. И тем более не изъявил желания помочь», - написала женщина, но не уточнила, когда именно были отправлены письма. Возможно, они в работе.

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