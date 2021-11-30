В Рязани дерево рухнуло на ехавший по улице Ситниковской автомобиль. Фото: vk.com/voditelrzn62

На улице Ситниковской в Рязани утром 30 ноября под упавшим из-за непогоды деревом оказались два автомобиля. Оно рухнуло прямо на дорогу, придавив машину, ехавшую в сторону центра, и еще одну – припаркованную возле дороги. Из-за этого на участке сильно затруднено движение.

Фотографиями и видео с места событий делятся участники сообщества «Подслушано у водителей в Рязани».

«Ищите пути объезда. Уже пробка. Явно надолго», - обратился к автомобилистам автор одной из записей.

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