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Происшествия30 ноября 2021 6:56

В Рязани дерево рухнуло на ехавший по улице Ситниковской автомобиль

Также под стволом оказалась еще одна машина, припаркованная возле дороги
Источник:kp.ru
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В Рязани дерево рухнуло на ехавший по улице Ситниковской автомобиль. Фото: vk.com/voditelrzn62

В Рязани дерево рухнуло на ехавший по улице Ситниковской автомобиль. Фото: vk.com/voditelrzn62

На улице Ситниковской в Рязани утром 30 ноября под упавшим из-за непогоды деревом оказались два автомобиля. Оно рухнуло прямо на дорогу, придавив машину, ехавшую в сторону центра, и еще одну – припаркованную возле дороги. Из-за этого на участке сильно затруднено движение.

Фотографиями и видео с места событий делятся участники сообщества «Подслушано у водителей в Рязани».

«Ищите пути объезда. Уже пробка. Явно надолго», - обратился к автомобилистам автор одной из записей.

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