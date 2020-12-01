Суд назвал ответственного за сорванную крышу дома в Дядькове

В июле под Рязанью сорванная крыша повредила автомобили, припаркованные во дворе многоквартирного дома.

Советский районный суд вынес решение по иску автовладельца к управляющей компании «Сервисный центр ЖКХ». В июле 2020 года с пятиэтажного дома в селе Дядьково сильным ветром сорвало часть крыши. Некоторые элементы кровли «накрыли» припаркованные во дворе автомобили, среди которых была и машина истца.

Факт причинения ущерба зафиксировала полиция, которая впоследствии отказала в возбуждении уголовного дела. Размер ущерба определила экспертиза.

«Возражая против иска, представитель ответчика ссылался на то, что причиной повреждения автомобиля истца стали обстоятельства непреодолимой силы», - сообщили в пресс-службе суда.

К таким обстоятельствам действительно относят погодные явления определенного характера, однако из справки рязанского филиала Росгидромета следует вывод, что это не тот случай.

В результате суд принял сторону истца, который требовал возместить ущерб. Решение в законную силу пока не вступило.