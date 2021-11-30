В Рязани грузовик насмерть сбил людей, стоявших на остановке

По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения с машиной, пропускавшей людей на пешеходном переходе.

Во вторник, 30 ноября, примерно в 15.50 в Рязани на Ряжском шоссе произошло страшное ДТП. Грузовик Shacman, которым управлял мужчина 1982 года рождения, сбил трех женщин, стоявших на остановке общественного транспорта «Химволокно».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, водитель грузовика пытался избежать столкновения с машиной, пропускавшей людей на пешеходном переходе.

В результате наезда две женщины погибли на месте, еще одна получила травмы. Их личности в настоящее время устанавливаются. Также в автоаварии поучаствовал легковой автомобиль Hyundai.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются. Движение затруднено. Ход проверки, проводимой сотрудниками полиции, поставлен на контроль прокуратурой Рязанской области.

Напомним, что днем ранее в Рязани другой грузовик едва не раздавил группу пешеходов.

Фото с места ДТП.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В ДТП с четырьмя автомобилями на М-5 в Рязанской области погиб человек

Это водитель «Газели» из Пензы. Его пассажир госпитализирован (подробности).