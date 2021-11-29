На выезде из Рязани грузовик чудом не раздавил группу пешеходов

На выезде из Рязани едва не произошла страшная трагедия. Группа пешеходов во многом благодаря впереди идущему мужчине не попала под грузовик МАЗ.

Видеозапись инцидента размещена в сообществе «Главная дорога» с 1,6 млн подписчиков.

«Чудом семья из шести человек не погибла на выезде из Рязани», - написал автор.

Местом событий стал пешеходный переход возле поста ДПС и супермаркета «Да!» на Московском шоссе (по какой-то неведомой причине нерегулируемый). На опубликованных кадрах видно, как люди - четверо взрослых и двое детей - пытаются перейти трассу М5 «Урал». Одни автомобилисты на мокрой дороге остановились сразу, автор видео, даже видя это, затормозил в последний момент, а МАЗ вовсе не успел сбросить скорость... В итоге водитель грузовика резко перестроился и помчался через переход. Один из пешеходов вовремя отскочил и остановил остальных.