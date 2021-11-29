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Происшествия29 ноября 2021 16:54

На выезде из Рязани грузовик чудом не раздавил группу пешеходов

Инцидент произошел на окраине городе, где через федеральную трассу ведет опаснейший нерегулируемый переход
Антон КОНОВАЛОВ
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На выезде из Рязани едва не произошла страшная трагедия. Группа пешеходов во многом благодаря впереди идущему мужчине не попала под грузовик МАЗ.

Видеозапись инцидента размещена в сообществе «Главная дорога» с 1,6 млн подписчиков.

«Чудом семья из шести человек не погибла на выезде из Рязани», - написал автор.

Местом событий стал пешеходный переход возле поста ДПС и супермаркета «Да!» на Московском шоссе (по какой-то неведомой причине нерегулируемый). На опубликованных кадрах видно, как люди - четверо взрослых и двое детей - пытаются перейти трассу М5 «Урал». Одни автомобилисты на мокрой дороге остановились сразу, автор видео, даже видя это, затормозил в последний момент, а МАЗ вовсе не успел сбросить скорость... В итоге водитель грузовика резко перестроился и помчался через переход. Один из пешеходов вовремя отскочил и остановил остальных.