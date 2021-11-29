В ДТП с четырьмя автомобилями на М-5 в Рязанской области погиб человек

Водитель "Газели" из Пензы не справился с управлением.

28 ноября на М-5 «Урал» в Рязанской области в ДТП поучаствовали четыре автомобиля. Один человек погиб, один госпитализирован, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Автокатастрофа случилась примерно в 18:10. По предварительной информации, все началось с 35-летнего жителя Пензы, который на 287 км федеральной трассы не справился с управлением. В результате его «Газель» столкнулась сначала с одной фурой, затем – с другой (оба грузовых автомобиля марки Volvo). В свою очередь, водитель Citroen Jumper, пытаясь не попасть в «замес», съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате водитель «Газели» скончался, а его 35-летний пассажир доставлен в больницу.

В ДТП на М-5 «Урал» в Рязанской области поучаствовали четыре автомобиля.