«Спутник Лайт» странный предмет: для отчетов – есть, для рязанцев – нет

Вакцину «Спутник Лайт» в Рязанской области истратили в октябре. Теперь ждут новой поставки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 ноября губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства сообщил, что в Рязанской области работают 69 пунктов вакцинации, и все они снабжены вакциной четырех видов («Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» - Ред.). И вот появилась информация, что однокомпонентный «Спутник» на самом деле закончился, а ближайшая запись на прививку доступна не раньше 20 декабря. Первая реакция минздрава – опровергнуть! Мол, препарат есть, но в ограниченном количестве, и применяют его только для ревакцинации и вакцинации официально переболевших коронавирусом.

Важно! Уже после подготовки материала минздрав выступил с «опровержением опровержения». О нем читайте в концовке, но скажем сразу, что власти фактически признались, что «Лайта» нет с октября.

«ЛАЙТА» НЕТ. ПОКА НЕ БУДЕТ

Итак, услышав противоречивые сведения из разных уст, 2 ноября мы решили вооружиться телефоном и обзвонить поликлиники Рязани. Дозвониться до регистратур часто было проблематично. Линии постоянно заняты, где-то и вовсе не брали трубку - в ответ лишь долгие гудки. В нынешних трудных условиях это, по крайней мере, объяснимо.

В поликлинике № 12 ответили быстро – «У нас «Лайта» вообще нет. Пока не будет».

Такой же ответ мы услышали в поликлиниках №№ 2, 4, 6, 14, в поликлинике городской клинической больницы N°11.

В ГБУ РО «ОКБ» «Городская больница N°10» уточнили, что вакцины не будет в этом месяце точно.

А в поликлинике № 5 нам ответили, что «запись приостановлена, звоните после праздников». И бросили трубку.

КОМУ ВЕРИТЬ?

Очень долго мы пытались дозвониться до ОКБ, без преувеличения пару часов с перерывами на звонки в другие поликлиники. И это дало свои плоды.

- Вакцина есть. Но насчет ревакцинации вам лучше поговорить с доктором и выбрать подходящий препарат, - ответила женщина с приятным голосом.

Медучреждение было девятым в нашем списке, и только тут вроде бы обнаружился препарат, о наличии которого говорили чиновники. Но! По телефону Единой горячей линии (8(4912)600-007) нас быстро разочаровали.

- Такой вакцины в городе нет.

- И даже в ОКБ?

- Да. Она должна появиться в ближайшее время. Позвоните в конце недели, чтобы уточнить информацию, - посоветовала девушка.

Практически такой же ответ мы услышали и в Едином центре вакцинации на улице Каширина, который открылся 1 ноября.

- В настоящее время «Спутника Лайт» нет, но вы можете привиться просто «Спутником». Если все-таки хотите «лайтом», то позвоните на следующей неделе, чтобы уточнить, есть ли он в наличии, - ответили в центре.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОПРОВЕРЖЕНИЯ

В итоге минздрав Рязанской области признался, что вакцины «Спутник Лайт» в регионе все-таки нет.

«Вакцина была в свободном доступе, но в октябре, в связи с возросшей активностью желающих привиться, вакцина в пунктах вакцинации была полностью истрачена. Сейчас ждем очередной поставки из федерального центра», - заявили чиновники от медицины.

То есть к моменту предыдущих заверений со стороны официальных лиц обо всем было известно. Ради чего тогда, если не ради отчетов, рязанцев ввели в заблуждение?

Поставка вакцины в регионы централизована. Когда «Лайт» появится в действительности, в Рязанской области узнают уже по факту – за один-два дня.