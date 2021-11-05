QR-кордоны и законы: могут ли рязанцы не показывать паспорта охранникам ТРЦ

Помимо QR-кода на входе в торговый центр потребуют еще и паспорт. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 30 октября и как минимум до 15 ноября в Рязанской области действует так называемая система QR-кодов. Теперь для посещения целого ряда торговых, спортивных, культурных и развлекательных учреждений необходимо подтвердить, что вы прошли вакцинацию, переболели или имеете медицинский отвод. Но одной только справки или QR-кода недостаточно. Для того чтобы люди не могли воспользоваться чужими данными, согласно распоряжению губернатора, проверяющему на входе необходимо показать еще и документ, удостоверяющий личность.

Однако с первого же дня действия новых правил между сотрудниками торговых центров и гражданами возникло, мягко говоря, недопонимание. В частности, у многих людей возник вопрос: почему они должны раскрывать свои персональные данные сотрудникам, не уполномоченным на проверку документов?

Культ персональных данных

Для того чтобы разобраться, «КП-Рязань» обратилась к адвокату коллегии №9 города Рязани Алине Удовик.

- Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является законность требования предъявления документов, удостоверяющих личность сотрудниками охраны торговых организаций. Вопрос действительно спорный и неоднозначный. Так, в соответствии со статьями 23 и 24 Конституции России, сбор, хранение, использование и распространение информации о лице без его согласия не допускаются. Что же это значит? Говоря простым языком, если человек сам не предоставляет информацию о себе, никто его не может заставить это сделать. Исходя же из Федерального законодательства (152-ФЗ «О персональных данных» - Ред.), в случае такого согласия эти данные должны использоваться с гарантией их конфиденциальности, - пояснила адвокат.

Здесь важно отметить, что персональными данными по закону считается любая информация о человеке, позволяющая установить принадлежность ее к конкретному лицу. А из этого следует, что и документ, удостоверяющий личность, можно отнести к персональным данным, ведь там содержатся сведения, позволяющие идентифицировать гражданина по внешним признакам и биографическим данным.

- На законных же основаниях доступ к вашим персональным данным могут потребовать: полицейские, росгвардейцы, нотариусы, сотрудники органов государственной охраны и судебные приставы. Показать паспорт вас могут попросить даже военные, но только в том случае, если было введено военное положение. Также документы потребуются при входе на охраняемые объекты и режимные помещения и т.д., - объясняет Алина Олеговна.

Юридический пробел вызвал горячие споры

В то же время, адвокат отмечает, что в связи с Указом Президента РФ от 20 октября 2021 года №595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года», правительством введены ограничения, согласно которым в эти дни QR-код требуется для посещения целого ряда учреждений. А распоряжением губернатора обозначены сроки этих ограничений и перечень мест, для посещения которых потребуется подтвердить свой эпидемический статус:

- Однако при анализе нормативных актов можно заметить, что в распоряжении губернатора Рязанской области нет четкого определения, кто должен документы у вас проверять. Именно потому, что документ, подписанный главой региона, имеет пробел, и возникают горячие споры общественности, что, конечно, весьма обоснованно в данном контексте.

Тем не менее, по мнению Алины Удовик, ответ на главный вопрос, имеют ли право сотрудники и охранники торговых учреждений проверять личные данные граждан, будет утвердительным, в случае если сами граждане на это согласны. Если же согласия гражданин не дает, исходя из того, что подзаконные акты имеют юридическую силу, он не сможет быть допущен на территорию, где действуют ограничительные меры.

Вместо послесловия

В любом случае делать прививку или нет, решает каждый человек для себя сам. По закону заставить вас вакцинироваться никто не может. Но в то же время необходимо подумать и о правах тех, кто не желает видеть рядом с собой людей, игнорирующих противоэпидемические правила и рекомендации врачей. И это касается не только вопроса вакцинации, но и ношения масок, самоизоляции в случае «простуды», а также соблюдения социальной дистанции.

КСТАТИ

Несмотря на то, что отношения между продавцом и потенциальным покупателем, согласно статье 426 ГК РФ, являются публичными и носят открытый общедоступный характер, существует целый ряд исключений. Например, продавец имеет полное право потребовать ваши документы при покупке алкоголя или сигарет. Или же в сферах деятельности, связанных с банковскими услугами или сделками с недвижимостью.

НА ЗАМЕТКУ

Граждане, которые не согласны с действующими нормативными актами, имеют право их обжаловать в порядке административного судопроизводства. Также российское законодательство предоставляет право на судебную защиту каждому гражданину, который полагает, что его права нарушены.

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