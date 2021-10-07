В рязанских лесах снова появились медведи. Как и где увидеть хищника, и не умереть

Выяснили, где в Рязанской области увидеть медведей. Фото: Павел КЛОКОВ

В осенние дни, пока не так сильно похолодало, народ массово посещал леса - благо, грибов в этом году было немало. Но с середины сентября из области стали поступать тревожные вести - то здесь, то там стали находить следы медведя. На границе Касимовского и Пителинского районов, говорят, был даже визуальный контакт! А в Спасском районе зверь попал в фотоловушку.

Стоит отметить, что для нашего региона медведь - животное редкое и занесено в Красную Книгу Рязанской области по 1-й категории (вид, находящийся под угрозой исчезновения),

поэтому возвращение его в рязанские леса стало событием. Но в то же время не будем забывать, что это хищник, который представляет опасность для человека…

В поисках зимней квартиры?

Следы медведя на грунтовой дороге видели около сел Деулино и Криуша с разницей в несколько дней. Скорее всего, это один и тот же мишка, ходит-бродит, что-то ищет… Но если на его пути окажется человек, чем закончится такая встреча?

- Не окажется, - уверена кандидат биологических наук Надежда Панкова, - медведи очень осторожные животные, у них прекрасный слух и обоняние. Человека они чуют издали и стараются избежать встречи с ним. Причем, чем меньше популяция зверя, тем он осторожнее. Это в Сибири или на Камчатке медведь чувствует себя хозяином и может пойти в атаку, у нас же наоборот, будет стараться всеми способами уйти от контакта. Поэтому, увидев его следы, никуда убегать не надо.

- А если встреча все-таки случится? Ведь такие истории не раз описывались в литературе.

- Надо просто отпугнуть. Медведь боится сильного звука, и, как любое животное - огня. Необходимо закричать что есть сил, можно зажечь фальшфейер.

После этих слов сразу представилась картина: грибник идет в лес, а в корзинке у него лежит файер… Кажется, можно поступить проще - взять с собой сухую газету и зажигалку.

- Так что же понадобилось медведям в наших лесах?

- Скоро медведям надо залегать в спячку, - продолжает Надежда Панкова, - жир они уже накопили, но не прочь добрать еще. Многие медведи любят желуди, а в этом году их больше среднего. Для устройства берлоги им надо выбрать очень укромное место, ведь всю зиму они будут беззащитны. И если это самка, то возможно, по весне в наших лесах будет уже не один медведь.

- Как давно медведь стал у нас редким животным? Что влияло на его численность? Были ли случаи нападения на людей?

- Чтобы медведь напал на человека, я такого не припомню. Этот зверь был широко распространен в довоенные годы, но после популяция стала исчезать, и в 70-е годы 20-го века сошла на нет. После этого к нам они только заходят из соседних областей - Владимирской, Нижегородской, Республики Мордовия. На численность медведя во многом влияет антропогенный фактор - чем больше человек вмешивается в природные процессы, тем меньше мест для комфортного существования медведя. Да и без человека он не везде может жить. Например, в Окском заповеднике ему тяжело - много болот, берлоги устраивать негде, хотя здесь он защищен от человека.

Так что нам, наверное, стоит радоваться появлению нового-старого обитателя лесов.

В лесу опасен не только медведь!

Несколько лет медведей в лесах не замечали, и вот опять. Откуда они пришли и что их заставило переместиться к нам? Ведь крупному животному не так просто совершать переходы по сотне километров.

- Жаркое лето спровоцировало лесные пожары в соседних с Рязанской областью регионах, Мордовии и Нижегородской области, - считает рязанский охотник Андрей Курдюмов, - и зверь пошел искать новые места для своего обитания. Это как раз и объясняет то, что встречи с ним произошли в нехарактерный период, осенью. Обычно медведи мигрируют в период гона - мае-июне. Но, по моему мнению, несколько особей этого зверя присутствуют в нашей области всегда - я не раз слышал о случаях их браконьерской добычи.

- А как избежать встречи с ним?

- Начнем с того, что в лесу опасен не только медведь. Любое крупное животное, оказавшись в непосредственной близости от человека, может пойти в атаку. Особенно, если это мама с потомством. Лосиха или самка кабана представляют опасность для человека не хуже медведя! А вероятность встречи с ними в лесу весьма велика. Но звери очень хорошо слышат. Поэтому, находясь в лесу, для собственной безопасности, надо периодически издавать громкие звуки, например, при сборе грибов перекликаться с коллегами по досугу. Можно взять с собой свисток. Услышав нехарактерные звуки, зверь постарается сам уйти подальше.

Как говорили раньше, битва, которой удалось избежать - уже выиграна.

СПРАВКА «КП»

Как исчезли медведи в Рязанской области

По данным, приведенным в региональной Красной Книге, события развивались следующим образом:

- в 60-е годы обитало около 20 постоянно проживающих особей, в 1970 году - только одна, плюс один медведь зашел из Горьковской области (наверное, на «свадьбу»). В 1980 году медведей не стало совсем. С 1970 по 1997 год в Окском заповеднике медведей не было, но с 1998 года встречи с ними стали регулярными;

- в 2001 году около озера Бельское была обнаружена берлога с залегшим в нее животным;

- в 2003-м в Часловском охотхозяйстве обнаружили медвежонка, очевидно, от убитой браконьерами медведицы. В 2009 году медведей видели в Ермишинском районе, следы обнаруживали в Клепиковском и Касимовском районах.

После пожаров 2010 года до последнего лета информация о визуальных контактах не поступала, но иногда находили следы жизнедеятельности медведя (испражнения и задиры на деревьях).

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