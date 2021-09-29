Медвежьи следы вновь обнаружили близ рязанского села

Найденные у села Криуши следы медведя, по всей видимости, старые. Охотники считают, что зверь ушел в глушь более чем на 20 километров. Фото подписчика группы vk.com/rzn_city Игоря Тарасова.

В Рязанской области вновь обнаружили следы медведя. 27 сентября фотографии сделали близ деревни Деулино, 29 сентября – у села Криуши. На карте эти точки разделяет почти 27 километров.

Кандидат биолоческих наук Антон Барановский подтвердил, что следы чрезвычайно походят на медвежьи, но тут же отметил, что ничего удивительного в их появлении нет. Небольшая популяция хищника в регионе по-прежнему имеется, и бурый медведь внесен в Красную книгу Рязанской области.

Недалеко от Криушей лежит территория Селецкого охотохозяйства. Его директор Василий Поляков рассказал «КП-Рязань», что косолапый зверь в этих краях предположительно один и сейчас он находится в треугольнике между границами Луховицкого и Егорьевского районов Московской области. Там, более чем в 20 километрах по прямой от села Криуши, располагаются озера Большое, Малое Микино и Щучье (это уже егорьевская земля). По свидетельствам местных охотники предполагают, что зимовал топтыгин ближе к Оке – между рязанскими Сельцами и подмосковным Белоомутом. В марте медведь приходил в поисках пищи к лункам, пробуренным рыбаками на одном из местных озер.