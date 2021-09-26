У деревни Деулино в Рязанской области обнаружены медвежьи следы

Фото: «Новости Рязани «ВКонтакте».

В Рязанском районе вблизи деревни Деулино на грунтовой дороге обнаружили следы медведя. Соответствующий видеоролик был размещен в группе «Новости Рязани «ВКонтакте».

Автор видео Иван Скляр отмечает, что следы старые, но видно их отчетливо.

«Какого размера был мишка я не знаю, но вот если сравнить след с ботинком», – пояснил автор ролика.

Доцент Рязанского агротехнологического университета имени П.А. Костычева и Современного технического университета, кандидат биологических наук Антон Барановский считает, что никакой сенсации в данном случае нет, но и распространенным для Рязанской области такое явление не назовешь.

- В нашем регионе медведи достаточно редки. На всю область найдется не более 5-6 особей. Также за последние десятилетия не зафиксировано ни одного достоверного случая размножения этих хищников в наших краях. Что касается близости появления медведя к населенному пункту, то в этом особенной опасности нет. Как правило, при виде человека мишка просто убежит.

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