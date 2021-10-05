В Спасском районе фотоловушка зафиксировала бурого медведя

Фото с фотоловушки предоставлено издательству "Пресса" Надеждой Панковой.

В Окском заповеднике 4 октября фотоловушка зафиксировала бурого медведя – это произошло впервые в истории заповедника. Ранее сообщалось, что также в камеру фотоловушки попал благородный олень.

Этой осенью информация о встречах медведя в Касимовском и Рязанский районах неоднократно публиковалась в интернете. Теперь появилось документальное подтверждение, что косолапые вернулись в Рязанскую область. Животное попало в кадр возле кабаньей чесалки.

Издательство «Пресса» приводит слова старшего сотрудника Окского заповедника надежды Панковой:

- Мы подумали, что, как обычно, пришел кабан, но на фото был не он, а медведь. Правда, небольшой – размером примерно с кабана. Этот зверь настолько редкий в наших краях, что внесен в Красную книгу Рязанской области

Отметим, также, что в 1960-е в Рязанской области обитало порядка 20 медведей.