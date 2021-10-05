В Окском заповеднике на фотоловушку впервые набрел благородный олень

Молодой самец благородного оленя подошел к кабаньей чесалке и, сам того не ведая, попал в объектив. Фото: oksky-reserve.ru

Фотоловушка на территории Окского заповедника в Рязанской области сделала снимок благородного оленя. Это молодой самец с отрастающими рожками, который заинтересовался кабаньей чесалкой. По словам сотрудников учреждения, в последние два года благородные олени попадались им на глаза, но к фотоловушкам до этого никогда не подходили.

Для Мещеры благородный олень – вид новый, так как исторически его зона обитания располагалась южнее Оки. Дважды он был истреблен человеком (в XVII веке и 1980-х), но возвращается благодаря реинтродукции, то есть повторному искусственному расселению.

«В отличие от бобров, кабанов и даже косуль, благородный олень на Рязанщине приживался плохо», - рассказали в Окском заповеднике.

Причин зоологи видят несколько. Это оседлый зверь, который медленно размножается, толком не умеет защищаться от хищников и довольно доверчив по своей природе. Не говоря уже об отстреле браконьерами, что и стало причиной истребления к концу 1980-х. Сейчас благородных оленей искусственно подкармливают в охотничьих хозяйствах и особо охраняемых природных территориях. Предпринимаются попытки создания популяции.

«Благодаря неоднократным завозам и выпускам этих животных в соседние районы, отдельные особи стали появляться и в Окском заповеднике», - пишет oksky-reserve.ru.

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