«Три года пустых обещаний». Паралимпийка Мария Богачева нелестно высказалась о работе рязанского минспорта

Спортсменка считает, что минспорта не помогло подготовиться к Паралимпийским играм.

24 сентября губернатор Николай Любимов встретился с рязанскими спортсменами-участниками Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Пообщаться с главой региона приехали Евгений Луканцов, который пробился в полуфинал в состязании на байдарках-одиночках на дистанции 200 метров, байдарочники Олег Гусев и Анастасия Долгова, добравшиеся до четверть финала, а также Мария Богачева. Заслуженный мастер спорта России на Паралимпийских играх стала четвертой в толкании ядра, а в метании копья заняла шестое место.

Николай Любимов назвал рязанских участников Олимпийских и Паралимпийских игр «нашей гордостью».

«На встрече обсудили проблемы и задачи, связанные с поддержкой спортсменов и развитием спорта в регионе, — написал на своей страничке губернатор Рязанской области. — Мария Богачева, в частности, попросила помочь приобрести новую инвалидную коляску, обеспечить возможности для проведения тренировок, поощрить тренеров, воспитавших чемпионов. Поручил министерству спорта области в месячный срок разобраться и оказать поддержку, а также подготовить предложения о проведении реконструкции тренировочной базы для гребцов «Олимп» в Спасске».

Но Мария Богачева не согласилась с формулировками в посте губернатора, и высказала претензии в адрес министерства спорта Рязанской области.

Мария Богачева (вторая слева) попросила губернатор материально поддержать тренеров.

«Я не просила [губернатора] помочь приобрести коляску! Я рассказывала об обещаниях минспорта дать коляску! Три года пустых обещаний! Никакой помощи в подготовке к Паралимпийским играм. Только отписки! Просила я о том, чтобы поддержали тренеров материально!» - написала Заслуженный мастер спорта России Мария Богачева.

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