«Невероятный уровень мастерства»: Любимов похвалил рязанских олимпийцев

Евгений Луканцев во время соревнований по гребле на байдарках и каноэ на XXXI летних Олимпийских играхю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Рязанской области Николай Любимов накануне Дня физкультурника отметил заслуги всей олимпийской сборной России, а также спортсменов, которые выступали от региона.

«Отдельной благодарности и уважения заслуживают рязанцы, которые прошли долгий и сложный путь к Олимпиаде, достойно выступили на ней. Евгений Луканцов, Олег Гусев, Анастасия Долгова и наш земляк Денис Дмитриев показали невероятный уровень мастерства, а их тренеры проявили себя как талантливые и целеустремленные наставники», - цитируют Любимова «РВ».

Отметим, что байдарочники Евгений Луканцов, Олег Гусев и Анастасия Долгова (выступает также за Севастополь – свою родину) не смогли побороться даже за бронзовую медаль. Лучший из рязанцев - Евгений Луканцов - в заплыве за 9-16 места показал результат 36.036 и занял итоговое 12-е место в олимпийском турнире.

Что касается нашего земляка-велогонщика Дениса Дмитриева (родился в селе Тырново Пронского района, но почти сразу уехал в Москву – Ред.), то он выбыл в ¼ финала в кейрине (одна из дисциплин).

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