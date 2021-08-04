Рязанец Евгений Луканцов вышел в полуфинал Олимпийских игр

Евгений Луканцов.

4 августа на Олимпиаде в Токио представители Рязанской области Евгений Луканцов и Олег Гусев приняли участие в соревнованиях по гребле. Их дисциплина - байдарка-одиночка на дистанции 200 метров.

В предварительных заездах оба спортсмена пришли третьими, что не дало им пробиться в полуфинал напрямую. В итоге в своем четвертьфинале Евгений Луканцов стал вторым - много (1,2 сек) проиграл британцу Лиаму Хиту, но на 0,3 секунды опередил канадца Марка де Йонга. Олег Гусев, к сожалению, до топ-2 не дотянулся и покинул турнир.

5 августа с 3:30 до 7:05 состоятся полуфиналы и финалы в байдарках-одиночках на дистанции 200 метров (короткое обозначение К-1 200).

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