Рязанские спортсмены начнут выступления на Олимпиаде 4 августа

Олег Гусев. Фото: csp62.ru
Представители Рязанской области выступят всего на двух дистанциях в соревнованиях по гребле на Олимпиаде в Токио. Евгений Луканцов и Олег Гусев – в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров, а Наталья Подольская, которая к нашему региону имеет, скорее, формальное отношение (представляет в параллельном зачете) - в байдарке-четверке на дистанции 500 метров.
Программу соревнований в указанных дисциплинах опубликовал минспорт. Желающим поболеть за спортсменов в прямом эфире, по всей видимости, придется пожертвовать несколькими часами сна:
Байдарка-одиночка 200 м
- 4 августа, предварительные заезды, 3:30 – 6:40 (трансляции: Матч ТВ - 3:25, 6:00);
- 5 августа, 1/2 финала и финалы, церемония награждения, 3:30 – 7:05 (трансляции: Первый канал – 3:30, Матч ТВ и Матч Арена – 5:15, 6:00);
Байдарка-четверка 500 м
- 6 августа, заезды, 3:30 - 5:40 (трансляции: Первый канал – 5:00);
- 7 августа, 1/2 финала, финал, церемония награждения, 3:30 – 6:50 (трансляции: Россия 1 – 5:15).
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