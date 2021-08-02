Рязанские спортсмены начнут выступления на Олимпиаде 4 августа

Олег Гусев. Фото: csp62.ru

Представители Рязанской области выступят всего на двух дистанциях в соревнованиях по гребле на Олимпиаде в Токио. Евгений Луканцов и Олег Гусев – в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров, а Наталья Подольская, которая к нашему региону имеет, скорее, формальное отношение (представляет в параллельном зачете) - в байдарке-четверке на дистанции 500 метров.

Программу соревнований в указанных дисциплинах опубликовал минспорт. Желающим поболеть за спортсменов в прямом эфире, по всей видимости, придется пожертвовать несколькими часами сна:

Байдарка-одиночка 200 м

- 4 августа, предварительные заезды, 3:30 – 6:40 (трансляции: Матч ТВ - 3:25, 6:00);

- 5 августа, 1/2 финала и финалы, церемония награждения, 3:30 – 7:05 (трансляции: Первый канал – 3:30, Матч ТВ и Матч Арена – 5:15, 6:00);

Байдарка-четверка 500 м

- 6 августа, заезды, 3:30 - 5:40 (трансляции: Первый канал – 5:00);

- 7 августа, 1/2 финала, финал, церемония награждения, 3:30 – 6:50 (трансляции: Россия 1 – 5:15).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!