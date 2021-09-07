Ровня генералу из команды Суркова: что известно о Михаиле Семенове, вице-губернаторе Рязанской области

7 сентября Михаила Семенова представили в качестве нового вице-губернатора Рязанской области.

Во вторник, 7 сентября, губернатор Рязанской области Николай Любимов представил вице-губернатора Рязанской области. Им стал Семенов Михаил Олегович.

— Для региона это безусловный плюс. Вице-губернатор – одна из ключевых фигур в региональном правительстве. Он будет курировать сферу промышленности, экономики, строительства и другие вопросы, которые мы должны решать в интересах людей, — заявил губернатор.

В свою очередь вице-губернатор Михаил Семенов поблагодарил руководство области за оказанное доверие:

— Готов приступить к выполнению поставленных задач.

О Михаиле Семенове широкому кругу известно крайне мало – ни биографии, ни карьерного пути на благо Отечества. В интернете имя Семенова Михаила Олеговича до приезда в Рязань упоминалось ровно три раза:

1. До 2014 года Михаил Семенов числился главным советником управление президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Позже из-за кадровых перестановок сел в кресло своего непосредственного руководителя – начальника Департамента управления Михаила Мамонова, который и курировал отношения с кавказскими республиками.

«В любом случае Семенов из команды Суркова [Владислава – помощник президента], в этом смысле ничего не меняется», – отметил тогда политолог Александр Скаков РБК.

2. В 2015 году президент Южной Осетии Леонид Тибилов встретился с Михаилом Семеновым, который приехал в республику на торжества по случаю Дня признания Российской Федерацией независимости Южной Осетии. Тибилов подчеркнув, что рад видеть в этот знаменательный день представителей администрации российского президента.

«Примите поздравления, пожелания мира и благополучия вашей стране. Бесспорно, мы продолжаем работу и в рамках реализации Инвестиционной программы, и рамках работы над пунктами нового Договора между нашими странами. Есть подвижки в нашей совместной работе, и мы будем приумножать их результативность», – цитировала Семенова пресс-служба южноосетинского президента.

3. В 2016 году президент Владимир Путин подписал Указ о присвоении Михаилу Семенову классного чина - действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Если соотнести с воинскими званиями, чин Семенова приравнен к генерал-майору или вице-адмиралу на флоте.

Пожалуй, это то немногое, что известно о Михаиле Семенове, вице-губернаторе Рязанской области. Прежний вице-губернатор Игорь Греков после ряда скандалов покинул должность (читать подробнее).

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