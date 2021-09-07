«Готов приступить!»: Михаила Семенова назначили вице-губернатором Рязанской области.

7 сентября глава Рязанского региона Николай Любимов представил нового вице-губернатора Рязанской области Михаила Семенова. Произошло столь знаменательное событие во время заседания правительства, которое по этому случаю передвинули на несколько часов.

Ранее Михаил Семенов возглавлял департамент управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетией и Абхазией.

— Для региона это безусловный плюс. Вице-губернатор – одна из ключевых фигур в правительстве Рязанской области. Михаил Семенов будет курировать сферу промышленности, экономики, строительства и другие вопросы, которые мы должны решать в интересах людей.

Сам новоиспеченный вице-губернатор был краток:

— Благодарю за оказанное доверие. Готов приступить к выполнению поставленных задач.

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