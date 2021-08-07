Задержка зарплат и вонь на всю округу: молочное предприятие задолжало работникам 6,3 млн рублей

Прокуратура Рязанской области сообщила о нарушениях трудового законодательства в ООО «Ока Молоко».

В последние месяцы в Рязанской области участились случаи, когда работникам предприятий различных сфер не выплачивают заработную плату. Во время пандемии бизнесу тяжело, но простым людям, особенно на селе, гораздо тяжелее. Прокуратура и Следственный комитет практически еженедельно сообщают о разного рода нарушениях трудового законодательства:

- ООО «ЖБК-8» - невыплата пособий и заработной платы;

- компания по проектированию и архитектуре - долг по зарплате перед 65 работниками на сумму более 8,4 млн рублей;

- торговое предприятие (магазин) - невыплата работнику зарплаты;

- ЗАО «Скопинский завод горно-шахтного оборудования» - долг по зарплате работникам более 600 тысяч рублей и другие предприятия.

«Быть такого не может»

В июне этого года прокуратура Рязанской области сообщила о нарушениях трудового законодательства в ООО «Ока Молоко», расположенного в Шацком районе. По информации надзорного органа, на предприятии сорвали сроки выплаты заработной платы за февраль на общую сумму 6 384 188,31 рубля.

Прокурор вынес в отношении юрлица постановление о возбуждении административного дела, и как итог - ООО оштрафовали на 35 тысяч рублей. Кроме того, в связи с ненадлежащей работой должностных лиц предприятия в адрес директора внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено - одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

База «Ока Молоко» в селе Ольхи.

- Быть такого не может, - заявил в телефонном разговоре генеральный директор ООО «Ока Молоко», депутат Рязанской областной Думы Владимир Материкин, когда его попросили прокомментировать ситуацию по зарплате. Но когда ему процитировали релиз прокуратуры, заявил, что по телефону отказывается комментировать: «Приезжайте ко мне, я все расскажу».

Директор предприятия сбежал

Мы приехали, договорившись с депутатом о дате и встрече. Но депутат пропал. На телефонные звонки Материкин отвечать перестал, но, благодаря его же работникам, мы руководителя все же разыскали. Вот только догнать не смогли. Глава крупнейшего предприятия носился по полям на внедорожнике, стараясь оторваться от редакционной машины. Потом остановился, дождался, когда корреспондент выйдет и направится к нему - и снова на газ. Детский сад, не иначе.

- Вот вы чувствуете запах? - спросила нас жительница села Ольхи, отказавшись назвать имя и попросив не называть место работы. - Вот так по всему селу, ни утром, ни вечером дышать нельзя.

По словам местных, на предприятии - а там, согласно последним данным на 16 июля, 23 800 коров - нет очистных сооружений. Трактора откачивают в коровниках эту жижу, и все вывозят на поля.

Prado члена комитета Рязанской областной Думы по аграрным вопросам Материкина мчалось от журналистов по полям, оставляя за собой клубы пыли.

- Не знаю, чем уж они там коров кормят, может, химией какой, но вонь распространяется на все поселение. От домашних коров такого не бывает… - смеется женщина.

Сейчас в селе Ольхи зарегистрировано 354 человека, это с учетом деревни Илларионовка. И с кем из людей удалось поговорить, никто не доволен таким «вонючим» соседством. Из местных там практически никто не работает, основную рабочую силу завозят из Шацка, Сараев и других районов.

- Когда был просто колхоз, и они занимались выращиванием зерновых, было нормально, - говорит пенсионер, ранее работавший в том самом колхозе. – Но сейчас животноводческий комплекс поставили - вообще ужас. Куча машин от них, которые просто безобразно ездят… Да еще с зарплатой задержки случаются. Им бы домики построить, чтоб молодежь на село привлекать, а они завозят все. Говорят, в Казачьей Слободе собираются общагу строить для рабочих, чтоб централизовано забирать и привозить.

Как сообщили «КП-Рязань» в прокуратуре Рязанской области, к настоящему времени ООО «Ока Молоко» штраф оплатило. Наказание исполнено, а долг по заработной плате погашен.

«Комсомольская правда в Рязани», как и прежде, готова озвучить мнение директора предприятия Владимира Материкина по всем проблемным моментам, только на этот раз, Владимир Иванович, давайте вы к нам. Убегать не будем.

Село Ольхи Шацкого района постепенно вымирает.

Карьерное дело

В апреле этого года руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин побывал на ООО «Пронские карьеры», где встретился с работниками предприятия по поводу невыплаты заработной платы. После личного приема следователи начали проверку, а через месяц возбудили уголовное дело в отношении руководителя «Пронских карьеров».

Следователи Михайловского МСО установили, что у генерального директора ООО «Пронские карьеры» были долги по выплатам перед работниками, хотя деньги у него имелись. Он реально мог все погасить, но пошел на полную невыплату заработной платы семи работникам за период с 1 января по 16 марта 2021 года. Сумма задолженности - почти 2 млн рублей.

Позже СК сумму уточнил - 1 млн 200 тысяч рублей, но выросло количество работников, которые пострадали от полной невыплаты - их стало 34.

Во время следствия подозреваемый полностью погасил задолженность, а потом выплатил и компенсацию за просрочку выплаты заработной платы. Только этот факт по большому счету и спас гендиректора от уголовной ответственности - уголовное преследование следователи прекратили.

В ТЕМУ

ООО «Ока Молоко» работает в составе холдинга «ЭкоНива» с декабря 2017 года. Задействованы на предприятии около 1343 сотрудника (данные на 16 июля 2021). Это на 12 человек меньше, чем двумя месяцами ранее.

Проблемы с зарплатой в «ЭкоНиве» были не только в шацком подразделении, но и в чучковском. В марте прошлого года в Чучковском районе ООО «Ока Молоко» задолжало работникам более 1 млн рублей. По данным районной прокуратуры, на предприятии систематически несвоевременно выплачивалась заработная плата, тем самым нарушая статью 134 Трудового кодекса РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

В ближайших номерах, «КП-Рязань» постарается более подробно осветить проблему невыплат заработной платы в Рязанской области. Пишите и звоните в редакцию, сообщайте, на каких предприятиях региона руководство задерживает зарплату или не выплачивает пособия. Можно анонимно.

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!