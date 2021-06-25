Прокуратура наказала ООО «Ока Молоко» за задержку работникам зарплаты

Прокуратурой Шацкого района наказала руководство ООО «Ока Молоко» за невыплату работникам заработной платы, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Проверка установила, что согласно правилам внутреннего трудового распорядка, заработная плата работникам ООО выплачивается 15 и 30 числа каждого месяца.

Однако, ООО «Ока Молоко» нарушило сроки выплаты заработной платы работникам за февраль 2021 года. Лишь 25 марта 2021 года платежным поручением №3026 произведен платеж на общую сумму 6 384 188, 31 рублей для зачисления заработной платы за февраль 2021 года.

В связи с указанным, 29 апреля 2021 года прокуратура в отношении ООО вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое рассмотрели в трудовой инспекции. В итоге предприятие оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Кроме того, в связи с ненадлежащей работой должностных лиц, директору ООО «Ока Молоко» внесли представление, которое рассмотрено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что «Ока Молоко» работает в составе холдинга «ЭкоНива» с декабря 2017 года. Основными направлениями деятельности являются: молочное животноводство и растениеводство, где задействовано около 1360 сотрудников (по состоянию на 12 мая 2021 года).

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