Подразделение «Ока Молоко» задолжало работникам больше 1 млн рублей
В Чучковском районе ООО «Ока Молоко» задолжало работникам более 1 млн рублей. Об этом по итогам проверки районной прокуратуры сообщила пресс-служба областной. По данным правоохранителей, на предприятии систематически несвоевременно выплачивается заработная плата, тем самым нарушая статью 134 Трудового кодекса РФ.
«По результатам проверки в адрес руководителя организации прокурором внесено представление», говорится в релизе.
Кроме того, предприятие могут наказать административно. Именно для этого ревизоры передали материалы в Государственную инспекцию труда Рязанской области.
Отметим, что, исходя из информации областного минсельхоза, хозяйство расположено в поселке Авангард и является одним из семи подразделений компании ООО «Ока Молоко» (бывшая ГК «Окаагро» Никиты Гордеева), которая в свою очередь, с 2017 года работает в составе холдинга «ЭкоНива».
ИСТОЧНИК KP.RU