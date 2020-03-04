2020-03-04T13:23:16+03:00
Экономика

Подразделение «Ока Молоко» задолжало работникам больше 1 млн рублей

Это сельхозпредприятие в Чучковском районе. Его руководителю внесено представление
Антон КОНОВАЛОВ
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В Чучковском районе ООО «Ока Молоко» задолжало работникам более 1 млн рублей. Об этом по итогам проверки районной прокуратуры сообщила пресс-служба областной. По данным правоохранителей, на предприятии систематически несвоевременно выплачивается заработная плата, тем самым нарушая статью 134 Трудового кодекса РФ.

«По результатам проверки в адрес руководителя организации прокурором внесено представление», говорится в релизе.

Кроме того, предприятие могут наказать административно. Именно для этого ревизоры передали материалы в Государственную инспекцию труда Рязанской области.

Отметим, что, исходя из информации областного минсельхоза, хозяйство расположено в поселке Авангард и является одним из семи подразделений компании ООО «Ока Молоко» (бывшая ГК «Окаагро» Никиты Гордеева), которая в свою очередь, с 2017 года работает в составе холдинга «ЭкоНива».

ИСТОЧНИК KP.RU

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