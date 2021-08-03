Открыта еще одна страница страшной трагедии на Курше-2 в 1936 году

Спаситель Ольги и Валентина Степан Иванович Корнев.

Порой сам удивляешься, какими замысловатыми тропами тебя ведет по жизни судьба…

В августе десятого года, когда Рязань погружалась в едкий дым лесных пожаров, на страницах «Комсомольской правды» вышла первая публикация о трагедии на Курше-2. Затем мы встречались с непосредственной участницей тех событий Лидией Даниловной Абловой, горевшей в сошедшем с рельсов составе вместе со своей семьей… В 2016 году познакомились с Валентином Пытовым, который полуторамесячным младенцем с мамой Ольгой также оказался в поезде, пытавшемся вырваться из огненного кольца.

Я родился в июне 1936 года в узкоколейном вагоне. До Тумы, где была больница, маму не успели довезти, вспоминал тогда Валентин Константинович Пытов. А потом настало 3 августа…

Лесной пожар, обступивший мещерский поселок, съел небольшой деревянный мосток на железной дороге, по которому состав с женщинами и детьми пытался выбраться в безопасное место. После того как вагоны оказались в эпицентре пожара, мама Ольга вместе с грудным ребенком спрыгнула с платформы в придорожную канаву. Вокруг горело абсолютно все!

Не знаю, каким образом дед и его брат узнали, что мы поехали на том злосчастном поезде, вновь возвращаемся к воспоминаниям Валентина Константиновича. Они прибежали к месту крушения. Дед взял на руки мать, меня схватил его брат, и мы побежали… Двоюродный дед потом рассказывал, что, сделав рывок, решил немного передохнуть и только тут заметил, что младенца (то есть меня) держит вверх тормашками.

В том пожаре Валентин потерял бабушку, погиб и младший брат его мамы.

Еще через год нам, благодаря работе территориального отдела Главного управления ЗАГС Рязанской области по Клепиковскому району, удалось опубликовать список погибших. А в 2019 году на станции Тумская мы своими руками трогали старинные узкоколейные рельсы, по которым в августе далекого тридцать шестого в последний путь отправился миниатюрный паровозик… Тогда нас сопровождал Виктор Иванович Новиков, работающий на мещерской ветке с 1986 года.

Прошло где-то еще полтора года, и Виктор Иванович позвонил сам. Сообщил, что рядом с ним в Туме живет женщина, которая может рассказать несколько интересных фактов о тех роковых событиях.

ТАК ВОТ ОН КАКОЙ, СПАСИТЕЛЬ

Наш путь опять лежал через леса на север. На обочинах местные жители продавали чернику, навстречу шли груженые лесовозы да хмурилось июльское небо.

Нина Степановна Корнева запретила разуваться и усадила за обеденный стол, разложив на скатерти россыпь старых снимков.

Это Иван Иванович Корнев, указала она на морщинистого мужчину в теплой шапке, чье лицо пересекла трещина от изгиба фотографии. Он лесничим на Курше работал. На пожаре погибли его жена и 11-летний сын. Тяжело, очень тяжело ему далась потеря - чуть головой не двинулся - но могло быть и еще хуже. Дочь Ольга со своим еще совсем грудным сыном также оказалась в горящем составе…

Иван Иванович Корнев потерял на пожаре жену и сына.

После этих слов Нины Степановны внутри что-то екнуло. В памяти всплыл тот самый рассказ пятилетней давности Валентина Пытова. Но чтобы не разорвать эти хрупкие нити, восстанавливающие ход жуткой трагедии многолетней давности, мы промолчали.

На Илью Пророка Иван Корнев приехал в Туму в церковь. В Курше-2 осталась супруга, сын-подросток да еще дочь Ольга, которая буквально полтора месяца назад родила мальчика. Когда сообщили, что поселок горит, он на поезде вместе с братом (моим отцом) помчался к семье, добавляет подробностей хозяйка.

Говорят, что было два состава. Первый еще как-то выбрался, а второй не смог преодолеть мост. Кто-то погиб при крушении, большинство задохнулись в дыму.

Рассказы Валентина Пытова и Нины Корневой в деталях, конечно, разнятся, но это лишь оттого, что и тот, и другая пересказывают события уже с чужих слов.

Те, кто бежал от пожара, все полегли, те немногие, кто бросился навстречу огню, выжили, делится Нина Степановна. Когда папа пробежал лавину огня, то услышал плач ребенка. Вокруг мертвые тела и этот детский плач… Это и был крошечный Валентин, рядом без чувств была Ольга.

Это мой отец, не без гордости показывает послевоенную фотографию Степана Ивановича Корнева (1910 г. р.). На его груди красуется орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени.

Высокие награды Степан Иванович получил на работу на железной дороге в годы войны.

Так вот он какой, спаситель младенца Валентина.

ХОРОНИЛИ НЕ ТОЛЬКО В БРАТСКОЙ

После трагедии Иван Иванович Корнев забрал тела супруги и сына и схоронил на кладбище возле тумской церкви.

Могил мы, конечно, сейчас не найдем затерялось все по прошествии стольких лет. Но они точно здесь в Туме, говорит Нина Корнева.

Отметим, что ранее как-то считалось, что тела жертв пожара упокоили только в братской траншее на территории самого поселка Курша-2, теперь мы знаем, что это не совсем верно.

А после вспоминался в семье эпизод этого спасения? - интересуемся у Нины Степановны.

- А как же! Жили ведь тогда как-то иначе дружнее что ли. Помню, во время очередного шумного застолья Ольга подсядет к отцу и говорит: «Мой спаситель, ты мой спаситель». Так, по-доброму. А отец улыбается ей в ответ. Оба они уже умерли, не стало, к сожалению, и Валентина. А я вот теперь рассказываю вам эту историю.

- А сам пожар… Приходилось встречать такие суждения, что из-за масштабов катастрофы о нем запрещалось говорить?

- Нет, пожар не был запретной темой, заканчивает свой рассказ Нина Степановна. Я сама родилась в 1951 году и, будучи маленькой, любила слушать все эти жутковатые застольные истории.

Ольга (в центре слева) так до конца дней и называла Степана Ивановича (в центре справа) своим спасителем.

ОФИЦИАЛЬНО

Согласно документам ЗАГС, составленным по актам о смерти от 3 августа 1936 года Култуковского и Артемовского сельских советов Тумского района (ранее существовал Тумский район Ред.), в списке погибших значатся 264 фамилии. Преимущественно женщины и дети все точно так, как рассказывали очевидцы.

На заседании Политбюро ЦК ВКП (б) 16 августа 1936 года уточнялось, что жертвами пожара стали 313 человек. Гибель еще 49 человек (до цифры 313), по всей видимости, зафиксирована по месту их жительства. То есть за пределами указанных сельсоветов.

СПИСОК ПОГИБШИХ

Список погибших 3 августа 1936 года в лесном пожаре по данным Култуковского и Артемовского сельских советов Тумского района Московской области.

Агапов Андрей Яковлевич

Алешина Надежда Филипповна

Алешкина Варвара Максимовна

Алешкин Евгений Иванович

Алешкин Василий Иванович

Алешкин Игорь Иванович

Антошкин Емельян Яковлевич

Бабаева Татьяна Андреевна

Бабаев Александр Павлович

Бабаева Евдокия Павловна

Бабаева Анна Павловна

Балашов Яков Григорьевич

Баранова Матрена Семеновна

Баранова Зинаида Андреевна

Баранов Василий Андреевич

Битюков Тимофей Антонович

Бубнова Александра Егоровна

Бубнова Валентина Егоровна

Бубнов Николай Егорович

Бубнова Нина Егоровна

Бубнова Раиса Егоровна

Буганов Сергей Иванович

Буганов Павел Иванович

Валышкин Кирилл Федорович

Васькина Анна Лаврентьевна

Васькина Екатерина Яковлевна

Венкова Варвара Петровна

Веселова Евдокия Яковлевна

Веселов Владимир Николаевич (дата рождения 4 августа 1935 года)

Веселова Ирина Герасимовна

Войлоков Сергей Арефьевич

Войлокова Александра Арефьевна

Волохов Григорий Осипович

Гавердовский Владимир Семенович (дата рождения 29 мая 1936 года)

Гаврюков Петр Антонович

Гришкин Алексей Алексеевич

Гришкин Михаил Алексеевич

Гришкин Василий Алексеевич

Гришкин Николай Алексеевич

Голубева Анна Николаевна

Голубева Анастасия Васильевна

Голубев Егор Васильевич

Горбова Зоя Семеновна (дата рождения 22 февраля 1932 года)

Горбов Виктор Семенович

Градусов Михаил Павлович

Градусова Анна Ивановна

Градусов Вячеслав Михайлович

Гурина Мария Кузьминична

Дороржинская Ольга Алексеевна

Дьячков Василий Михайлович

Дьячкова Татьяна Ефимовна

Дьячкова Нина Васильевна

Дьячкова Евдокия Максимовна

Ерохина Мария Тимофеевна

Ерохина Анна Трофимовна

Ерохина Мария Максимовна

Епифанов Семен Никитович

Жулева Ефросинья Григорьевна

Жулев Иван Иванович

Жулев Александр Иванович

Жулева Прасковья Ивановна

Жулев Вячеслав Иванович (дата рождения 1935 год)

Жулева Екатерина Семеновна

Жулева Аграфена Алексеевна

Жулева Татьяна Александровна

Жулев Михаил Александрович

Жулева Зоя Александровна

Жулева Юлия Александровна

Жулев Владимир Александрович (дата рождения 1935 год)

Закурдаева Пелагея Михайловна

Закурдаева Елена Петровна

Закурдаев Владимир Петрович

Закурдаева Анна Петровна

Запруднов Иван Миронович

Запруднова Прасковья Ивановна

Запруднова Анна Ивановна

Запруднова Ольга Ивановна

Запруднова Татьяна Ивановна

Зубкова Ефросинья Егоровна

Исакова Евдокия Тиховновна

Исаков Егор Дмитриевич

Исакова Елена Дмитриевна

Исакова Мария Андреевна

Исакова Юлия Ивановна

Исаков Николай Иванович

Карцева Мария Петровна

Карцева Клара Филипповна

Карцева Лидия Филипповна

Карцев Николай Трофимович

Клоков Николай Алексеевич

Клокова Людмила Николаевна

Клоков Вячеслав Никодинович

Ковалев Иван Абрамович

Ковалев Валентин Абрамович

Ковалев Петр Абрамович

Ковалев Павел Абрамович

Козлова Ефрасинья Мироновна

Козлова Мария Андреевна

Козлова Прасковья Андреевна

Колданова Лида Григорьевна

Колданова Нина Григорьевна

Колданова Анастасия Ивановна

Коломинская Марина Дементьевна

Комиссаров Михаил Поликарпович

Кондакова Мария Агафьевна

Копылевская Анастасия Григорьевна

Копылевская Нина Федоровна

Копылевская Мария Федоровна

Копылова Прасковья Ивановна

Копылова Нина Николаевна

Корнева Ирина Никаноровна

Корнева Екатерина Ивановна

Корнев Иван Иванович

Королева Зинаида Михайловна

Королева Антонина Михайловна

Королев Сергей Михайлович

Косаткина Александра Андреевна

Косаткина Раиса Степановна

Котова Елена Матвеевна

Кошелев Василий Ефремович

Краснова Лида Силантьева

Краснов Владимир Силантьевич

Крайнев Николай Тихонович

Кудрявцев Владимир Архипович

Кудрявцев Василий Архипович

Кудрявцева Пелагея Архиповна

Кудрявцева Мария Васильевна

Кудрявцева Анна Казьминична

Кузина Мария Алексеевна

Кузнецов Николай Федотович

Кузнецова Елена Филипповна

Кузнецова Александра Родионовна

Кузнецова Нина Дмитриевна

Кузнецова Лида Дмитриевна

Кузнецова Фекла Филимоновна

Кузнецов Григорий Сергеевич

Кузнецова Александра Сергеевна

Кузнецова Елизавета Ионовна

Кузнецов Савелий Иванович

Ларькова Анна Николаевна

Ларькова Нина Афанасьевна (дара рождения 1936 год)

Ларьков Афанасий Иванович

Ларькова ирина Васильевна

Лебедев Фадей Миронович

Левкина Лидия Ефимовна (дата рождения 20 августа 1934 года)

Лесневский Иван Осипович

Лесневская Елена Семеновна

Лесневский Александр Иванович

Лесневский Юрий Иванович

Майоров Афанасий Васильевич

Майорова Ольга Васильевна

Майоров Кирилл Кирсанович (акт о смерти 181 от 5 августа 1936 года)

Майоров Кирилл Кирсанович (акт о смерти 312 от 10 декабря 1936 года)

Максимова Елизавета Прокопьевна

Масаев Митрофан Федотович

Малышева Маланья Максимова

Матюнина Любовь Ивановна

Матюнин Владимир Степанович

Матюнин Петр Степанович

Матюнина Александра Тимофеевна

Матюнин Алексей Иванович

Митин Андреян Васильевич

Митина Федосья Петровна

Митина Евдокия Николаевна

Митина Мария Николаевна

Мишин Петр Феодорович

Москвитина Елена Борисовна

Москвитин Виктор Георгиевич

Москвитина Мария Павловна

Москвитин Вячеслав Александрович

Немова Акулина Терентьева

Немов Николай Игнатьевич

Нечаев Николай Антонович

Николаев Александр Арсентьевич

Николаев Николай Арсентьевич

Николаева Зоя Арсентьевна

Оськин Николай Ионович

Орешкина Наталья Ивановна

Палашкин Сергей Андреевич

Писцова Евдокия Егоровна

Писцов Семен Яковлевич

Понкрашкина Антонина Петровна

Поняхин Андрей Иванович

Поняхина Татьяна Ефимовна

Поняхина Мария Павловна

Поняхина Екатерина Семеновна

Поняхина Нина Ивановна

Пронин Николай Димитриевич (дата рождения 29 сентября 1932)

Пронина Анна Ермолаевна

Пучков Иван Кондратьевич

Пушкина Афимия Терентьева

Пушкин Николай Акимович

Пушкин Василий Акимович

Пушкина Александра Акимовна

Пушкина Прасковья Ивановна

Пушкина Федора Ивановна

Пушкина Нина Федоровна

Пушкин Алексей Федорович

Пушкин Николай Федорович

Пушкина Екатерина Иларионовна

Растошинский Виктор Алексеевич

Родина Ефимия Андреевна

Ромадашкин Иван Иванович

Селезнева Татьяна Ивановна (акт о смерти 64 от 5 августа 1936 года)

Селезнева Татьяна Ивановна (акт о смерти 289 от 15 сентября 1936 года)

Сильцова Анастасия Афанасьевна

Симонахина Федосья Лаврентьевна

Симонахин Петр Лаврентьевич

Смирнова Василиса Тимофеевна

Смирнов Николай Данилович

Смирнова Нина Даниловна

Смирнова Марфа Кондратьевна

Смирнов Александр Федорович

Смирнов Егор Прокофьевич

Смирнова Мария Кондратьевна

Смирнова Евдокия Кондратьевна

Смирнов Кирилл Кондратьевич

Смирнова Раиса Васильевна

Смирнова Анна Егоровна

Смирнов Василий Иванович

Соловьева Евдокия Илларионовна

Соловьева Нина Егоровна

Соловьева Людмила Егоровна (дата рождения 27 февраля 1936 года)

Соловьев Василий Иванович

Соловьева Вера Ивановна

Соловьева Клавдия Ивановна

Соловьев Александр Иванович

Спирьянов Василий Федорович

Степашкина Соломонида Семеновна

Степашкина Екатерина Семеновна

Степашкина Николай Александрович

Студенов Матвей Федорович

Суботина Василиса Демидовна (с одной буквой «б»)

Субботина Клавдия Гавриловна

Субботина Лидия Гавриловна

Субботина Александра Егоровна

Субботин Николай Лазаревич

Суханова Степанида Ефимовна

Суханова Анна Павловна

Суханова Лукерья Егоровна

Суханова Татьяна Ивановна

Суханов Петр Иванович

Сухоруков Василий Емельянович

Тараканова Ефимия Яковлевна

Тегина Матрена Игнатовна

Тришкина Ксения Васильевна

Тришкина Фекла Максимовна

Ушанов Михаил Устинович

Филипова Анна Моисеевна

Филипова Александра Федоровна

Храмова Матрена Алексеевна

Храмов Александр Иванович

Чирихина Александра Михайловна

Чирихина Нина Ивановна

Чирихина Владимир Иванович (дата рождения 1935 год)

Чернышев Владимир Сергеевич

Шаманков Степан Игнатович

Шепелев Петр Васильевич

Яковлева-Ежкина Лия Павловна

Якушенкова Устинья Михайловна

Якушенков Анатолий Егорович

Ястребова Клавдия Михайловна

Ястребова Евдокия Савельевна

Ястребова Тамара Савельевна

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Трагедия на Курше-2: Если бы поезд не пошел, люди бы остались живы…

79 лет назад в рязанской Мещере неведомая сила разыграла сценарий жуткой катастрофы (подробности).

Курша-2: ровно 80 лет назад лесной пожар унес жизни сотен рязанцев

«Комсомолка» продолжает восстанавливать хронику событий рокового лета тридцать шестого года (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!