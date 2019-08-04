Курша-2: На станции «Тумская» до сих пор лежат рельсы, по которым ходил сгоревший с женщинами и детьми паровоз

История рязанской Мещеры неразрывно связана с историей узкоколейной железной дороги. Многие годы миниатюрные, будто детские, паровозики собирали на лесных станциях пассажиров, тянули неспешно через ручьи и канавы такие же миниатюрные грузовые вагончики.

Именно с узкоколейной железной дорогой связана одна из самых страшных трагедий Рязанской области. Речь идет о лесном пожаре тридцать шестого года. Название поселка Курша-2 известно многим жителям России – считается, что 3 августа здесь стихия унесла жизни чуть ли не полутора тысячи человек. На самом деле это не совсем верно…

Абсолютное большинство людей погибли, сгорев или получив травмы, при крушении узкоколейного состава, пытавшегося прорваться через пылающий деревянный мост… Тем, кто остался в поселке, практически всем суждено было пережить этот черный день.

В тумской районной газете, вышедшей в свет сразу после пожара, говорилось о 250 погибших. На заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 16 августа 1936 года уточнялось, что жертвами катастрофы стали 313 человек.

Несколько лет назад из архива ЗАГС мы получили пофамильный список погибших в лесном пожаре 1936 года, составленный по актам о смерти Култуковского и Артемовского сельских советов Тумского района Московской области (напомним, что Рязанская область существует с 1937 года). В этом документе 264 фамилии… Преимущественно женщины и дети – все точно так, как рассказывали очевидцы. Гибель еще 49 человек (до цифры 313), по всей видимости, зафиксирована по месту их жительства, то есть за пределами указанных сельсоветов.

РЕЛЬСЫ И ШПАЛЫ

Станция «Тумская» - последняя действующая станция, которая была когда-то на маршруте узкоколейных составов. Правда, о той эпохе сегодня мало что напоминает, разве только небольшие ворота локомотивного депо, рассчитанные под миниатюрные тепловозы, и штабеля узкоколейных рельсов, сложенных на территории станции.

Ей удалось сохраниться благодаря тому, что в 1924 году узкоколейную ветку, соединившую Туму с Владимиром, переложили на широкую колею. В таком «широком» формате как последняя точка на маршруте она функционирует до сих пор.

Говорят, что время от времени сюда приезжают туристы, чтобы посмотреть на выставленные в качестве экспонатов четыре единицы узкоколейного подвижного состава: тепловозик, снегоочиститель, пассажирский вагон и платформу. Председатель Совета ветеранов Вера Леонидовна Голубева рассказывает им историю мещерской магистрали да показывает черно-белые фотографии.

Вера Леонидовна Голубева.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Но есть на станции и скрытые от глаз уникальные «артефакты». Среди упомянутых выше сложенных в штабели узкоколейных рельсов можно найти по-настоящему ценные экземпляры. Здесь есть рельсы, произведенные Российской империей в конце девятнадцатого столетия, есть образцы, изготовленные предприятиями совсем юной Советской России. Попадается несколько разновидностей иностранного клейма, в том числе рокового для нашей страны сорок первого… По некоторым из этих рельс в тридцать шестом году бегал тот самый сгоревший с людьми в огне лесного пожара паровозик. Касаешься их пальцами и понимаешь – не так давно это было.

Узкоколейная рельса 1941 года. Станция "Тумская".Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Отец у меня всю жизнь руководил леспромхозами, - рассказывает Вера Леонидовна Голубева, - он писал воспоминания о том пожаре, но материал, увы, не сохранился. Я даже не знаю, что было в рукописи… Все подробности трагедии мне знакомы только из газет. В середине пятидесятых – если мне не изменяет память, в 1956 году – разобрали ветку на Куршу-2, и с той поры поселок начал приходить в запустение. А после того как в шестидесятых была построена асфальтированная дорога от Рязани до Спас-Клепиков и далее, автотранспорт стал оказывать серьезную конкуренцию и основной ветке узкоколейки. Скорость поездов была небольшая (12-13 километров в час), к тому же грузовые вагоны часто сходили с рельсов… Что касается пассажирского состава, то от Тумы до пристани на Оке (Шумашь) он шел шесть часов!

Там, где когда-то проходила узкоколейная ветка, еще и сегодня можно отыскать остатки деревянных мостов через реки и канавы, местами попадаются вросшие в землю шпалы.Все это напоминает скелет какого-то доисторического животного. Когда-то грозное и сильное оно наводило ужас на обитателей леса своими прожекторами и клубами пара, а теперь вот догнивает в земле.

«ЕХАТЬ БЫЛО УЖЕ НЕГДЕ»

В 1986 году учеником старшего кондуктора на узкоколейку устроился Виктор Иванович Новиков.

Виктор Иванович Новиков.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Родился я неподалеку – в деревне Быково, - делится Виктор Иванович. – Затем семья переехала в Туму, здесь я учился в школе. Тогда в поселке, наверное, каждый второй работал на железной дороге. Зарплаты хорошие были, работа интересная и престижная. На узкоколейку устроился после армии. Прошел путь от ученика главного кондуктора, до кондуктора, главного кондуктора и составителя поездов на станции «Тумская». Вместе с грузовыми составами ходил и по головановской ветке (25 км), и по рязанской.

- В вашем кругу кондукторов бытовали какие-то рассказы про август тридцать шестого? Вспоминали что-то матерые железнодорожники о той трагедии?

- Старые кондуктора, бывало, но только в общих чертах. Вроде как посылали поезд, чтобы спасти людей. Но ехать-то уже негде было: шпалы горели, рельсы от жара повело. Поезд сошел… Знал я одного дедка по фамилии Корнев – ныне уже покойный. Жил он в то время на Курше-2. Спаслись они тем, что побежали не от огня, а навстречу…Через огонь.

Здесь со стороны редакции отметим, что в списке жертв фамилия Корнев встречается трижды – видимо, далеко не всей семье удалось спасти.

- В некоторых источниках цифру погибших в пожаре завышают до полутора тысяч. Как житель этих мест и как железнодорожник, что можете сказать по этому поводу?

- Не знаю, как было тогда, но в мои годы численность людей в лесных поселках и деревнях была не такой уж большой. К тому же ведь далеко не все сгорели, а по этой логике получается, что общее население лесов в округе должно было приближаться тысячам к пяти… Сомневаюсь.

Что касается тяговитости ходивших по узкой колее паровозиков, тут сказать ничего не могу. Я их в работе не видел. Еще в шестидесятых парк перешел на тепловозы. Любопытно, что по широкой колее паровозы ходили вплоть до 1978 года. Один из них – из нашего депо – стоит теперь на постаменте во Владимире! Если говорить про узкоколейные тепловозы, то они тянули до тридцати грузовых вагонов. Много хлопка возили на ватные фабрики, расположенные в районе Спас-Клепиков, и, конечно, лес – основное богатство этих мест. В Финляндию, я помню, двухметровая нарезанная береза шла. Дубы в контейнерах на загранку отправляли. Мы еще тогда удивлялись, где ж леспромхозы этот дуб берут в таком количестве. Ну и для своих: пиломатериал, доски, кругляк… Сейчас тоже вывозят, да только все автотранспортом.

Все, что осталось от узкоколейки.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Лес… Еще не была построена узкоколейная железная дорога, а его уже везли на продажу из мещерских лесов. Расцвел и сгорел поселок Курша-2, развалился Советский Союз, много чего еще произошло в Рязанской области, стране и мире и лишь одно оставалось неизменным – лес по-прежнему везли и везут на продажу. По стволам ударяют топоры, кряхтят пилы да падают деревья.