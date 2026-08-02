«У некоторых инстинкт, ничего не признавать, даже если их с жертвы снимут с ножом в руках»: Андрей Птицын рассказал о службе в СК

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Андрей Птицын в органах следствия c 2006 года, начинал в системе МВД. Потом перешел на службу в СК - два десятилетия практики. В мае этого года, приказом руководства Следственного комитета России его назначили руководителем Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области.
- Кандидату предлагается занять ту или иную должность. После получения согласия проводится проверка. В дальнейшем, если кандидат соответствует, на него направляют документы для назначения на должность, - объяснил руководитель Сасовского МСО, как пошел на повышение. - Задачи у нас определяются решением следственного управления, план работ определен на полугодие. Соответственно, задачи не меняются - это борьба с преступностью, выявление скрытых преступлений, выявление коррупционных преступлений, профилактика в сфере подростковой преступности.
- В категории преступлений немножко есть разница. В Кораблинском МСО, где я служил 11 лет, у нас было пять районов. В основном расследовал преступления против личности – убийства на бытовой почве и так далее. Переведясь в Касимовский межрайонный следственный отдел, столкнулся с тем, что там было больше должностных преступлений - злоупотребление полномочиями, превышение должностных полномочий, взятки…
В Сасове накладывает отпечаток прохождения федеральной трассы M5, а это покушение на дачу взяток сотрудникам полиции, в том числе от мигрантов. То есть, таких преступлений там больше встречаются. В тоже время в данный момент на территории обслуживания Сасовского МСО (Кадомский, Пителинский, Сасовский, Ермишинский, Шацкий, Чучковский и Путятинский округа – Ред.) заметно снижение преступлений против личности.
- Если я буду как следователь отвечать на этот вопрос, то, конечно, не хватает. Но мы справляемся. Конечно, мне бы хотелось, чтобы было больше, но с учетом нынешних реалий, сил достаточно. Кроме того, у нас есть дежурный следователь, подменный следователь. Если все будут заняты, поеду я. Я ведь тоже могу.
В настоящее время у меня в производстве одно уголовное дело, но каждое дело следователя в отделе я его знаю. Соответственно, каждое дело изучаю, можно сказать, что также веду расследование, потому что я в итоге отвечаю за следователя, за то, что там имеется в материалах дела.
- Повторюсь, есть дежурный следователь, есть подменный следователь, дежурные сотрудники следственного управления, отдела криминалистики. Они выезжают и вместе с нами, и отдельно, в случае необходимости. Но такого не было, чтобы прям одновременно сразу в шести местах… В двух - да, было, с каким-то небольшим временным промежутком. Вот чтобы в шести, конечно, не хотелось бы.
- Скрывался обвиняемый в одном из заброшенных домов в соседнем от Кадома населенном пункте. Там его и задержали. Все сведения я пока не хотел бы разглашать, но хочу сказать, что доказательная база еще собирается, проводится сложная судебная экспертиза. Думаю, что в ближайшее время будет завершен сбор доказательств, предъявлено окончательное обвинение - и дело пойдет в суд.
Вину обвиняемый не полностью признает, пытается увиливать, но под тяжестью доказательств, которые будут в итоге, думаю, что все признает.
Почему не признает? Дело в том, как сам преступник относится к преступлению. Кто-то считает, что он – да, сделал это, но его еще и пожалеть надо. Кто-то считает, что он это совершил неосознанно, необдуманно. Кто-то, будучи в эмоционально взволнованном состоянии, вообще полагает, что у него аффект или какое-то заболевание. Что его нужно вообще освободить из-под стражи и от уголовной ответственности.
У некоторых - просто инстинкт, мол, «пожизненно не буду ничего признавать, даже если меня с жертвы снимут с ножом в руках». Кто-то просто боится, кто-то слушает адвоката… То есть, не всегда можно добиться от обвиняемого истинных мотивов, почему он совершил преступление. Это мы уже сами устанавливаем: мотив его поведения после совершения преступления, чем он руководствовался, когда совершил убийство и потом скрывался три дня. На что он рассчитывал? Он на это не дает пока внятных ответов. У него у самого в голове просто неопределенность.
- Исходя из своих уголовных дел, которые лично расследовал в 2008 году, было много убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Так вот обычно это был человек, злоупотребляющий спиртным, ранее судимый, мог даже за аналогичные преступления, какой-нибудь рецидивист.
Сейчас преступник уже необязательно ранее судимый. Он может быть человеком, который имеет везде положительные характеристики, место работы. У него хорошие отношения с соседями, родственниками, коллегами, но все равно что-то его сподвигает. Кроме того, преступник сейчас молодеет, к сожалению.
- Если что-то непонятно, что-то вызывает сомнения, всегда идти к руководству, к коллегам в управлении, к коллегам из других отделов: собирать информацию, аккумулировать, и потом уже принимать решение. Ну и, как гласит народная мудрость, не знаешь, как поступить - поступи по закону. Ни в коем случае не поступать как-то иначе, какое бы тяжелое решение ни пришлось выносить. С тяжелым сердцем, но поступить именно по закону.
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