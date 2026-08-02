«У некоторых инстинкт, ничего не признавать, даже если их с жертвы снимут с ножом в руках»: Андрей Птицын рассказал о службе в СК

Следователи Рязанской области рассказали, как изменился портрет преступника за 20 лет. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Птицын в органах следствия c 2006 года, начинал в системе МВД. Потом перешел на службу в СК - два десятилетия практики. В мае этого года, приказом руководства Следственного комитета России его назначили руководителем Сасовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области.

- Кандидату предлагается занять ту или иную должность. После получения согласия проводится проверка. В дальнейшем, если кандидат соответствует, на него направляют документы для назначения на должность, - объяснил руководитель Сасовского МСО, как пошел на повышение. - Задачи у нас определяются решением следственного управления, план работ определен на полугодие. Соответственно, задачи не меняются - это борьба с преступностью, выявление скрытых преступлений, выявление коррупционных преступлений, профилактика в сфере подростковой преступности.

Чем отличаются преступления в разных районах Рязанской области

- В категории преступлений немножко есть разница. В Кораблинском МСО, где я служил 11 лет, у нас было пять районов. В основном расследовал преступления против личности – убийства на бытовой почве и так далее. Переведясь в Касимовский межрайонный следственный отдел, столкнулся с тем, что там было больше должностных преступлений - злоупотребление полномочиями, превышение должностных полномочий, взятки…

В Сасове накладывает отпечаток прохождения федеральной трассы M5, а это покушение на дачу взяток сотрудникам полиции, в том числе от мигрантов. То есть, таких преступлений там больше встречаются. В тоже время в данный момент на территории обслуживания Сасовского МСО (Кадомский, Пителинский, Сасовский, Ермишинский, Шацкий, Чучковский и Путятинский округа – Ред.) заметно снижение преступлений против личности.

Одно из давних дел Андрея Птицына. Идет допрос убийцы, который заживо сжег приятеля.

Хватает ли следователей

- Если я буду как следователь отвечать на этот вопрос, то, конечно, не хватает. Но мы справляемся. Конечно, мне бы хотелось, чтобы было больше, но с учетом нынешних реалий, сил достаточно. Кроме того, у нас есть дежурный следователь, подменный следователь. Если все будут заняты, поеду я. Я ведь тоже могу.

В настоящее время у меня в производстве одно уголовное дело, но каждое дело следователя в отделе я его знаю. Соответственно, каждое дело изучаю, можно сказать, что также веду расследование, потому что я в итоге отвечаю за следователя, за то, что там имеется в материалах дела.

Если одновременно в шести округах произойдут преступления…

- Повторюсь, есть дежурный следователь, есть подменный следователь, дежурные сотрудники следственного управления, отдела криминалистики. Они выезжают и вместе с нами, и отдельно, в случае необходимости. Но такого не было, чтобы прям одновременно сразу в шести местах… В двух - да, было, с каким-то небольшим временным промежутком. Вот чтобы в шести, конечно, не хотелось бы.

О гибели женщины с ребенком и их вероятном убийце

- Скрывался обвиняемый в одном из заброшенных домов в соседнем от Кадома населенном пункте. Там его и задержали. Все сведения я пока не хотел бы разглашать, но хочу сказать, что доказательная база еще собирается, проводится сложная судебная экспертиза. Думаю, что в ближайшее время будет завершен сбор доказательств, предъявлено окончательное обвинение - и дело пойдет в суд.

Вину обвиняемый не полностью признает, пытается увиливать, но под тяжестью доказательств, которые будут в итоге, думаю, что все признает.

Обвиняемый в убийстве 26-летней рязанки с ребенком в поселке Кадом.

Почему не признает? Дело в том, как сам преступник относится к преступлению. Кто-то считает, что он – да, сделал это, но его еще и пожалеть надо. Кто-то считает, что он это совершил неосознанно, необдуманно. Кто-то, будучи в эмоционально взволнованном состоянии, вообще полагает, что у него аффект или какое-то заболевание. Что его нужно вообще освободить из-под стражи и от уголовной ответственности.

У некоторых - просто инстинкт, мол, «пожизненно не буду ничего признавать, даже если меня с жертвы снимут с ножом в руках». Кто-то просто боится, кто-то слушает адвоката… То есть, не всегда можно добиться от обвиняемого истинных мотивов, почему он совершил преступление. Это мы уже сами устанавливаем: мотив его поведения после совершения преступления, чем он руководствовался, когда совершил убийство и потом скрывался три дня. На что он рассчитывал? Он на это не дает пока внятных ответов. У него у самого в голове просто неопределенность.

Как изменился портрет преступника за последние 20 лет

- Исходя из своих уголовных дел, которые лично расследовал в 2008 году, было много убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Так вот обычно это был человек, злоупотребляющий спиртным, ранее судимый, мог даже за аналогичные преступления, какой-нибудь рецидивист.

Руководитель Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын рассказал, почему обвиняемые могут не признавать вины.

Сейчас преступник уже необязательно ранее судимый. Он может быть человеком, который имеет везде положительные характеристики, место работы. У него хорошие отношения с соседями, родственниками, коллегами, но все равно что-то его сподвигает. Кроме того, преступник сейчас молодеет, к сожалению.

Совет будущему следователю

- Если что-то непонятно, что-то вызывает сомнения, всегда идти к руководству, к коллегам в управлении, к коллегам из других отделов: собирать информацию, аккумулировать, и потом уже принимать решение. Ну и, как гласит народная мудрость, не знаешь, как поступить - поступи по закону. Ни в коем случае не поступать как-то иначе, какое бы тяжелое решение ни пришлось выносить. С тяжелым сердцем, но поступить именно по закону.

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