«Мне просто нравится моя работа»: рязанский следователь борется с преступностью со школьной скамьи

Андрей Птицын допрашивает убийцу Орлова, который заживо сжег приятеля.

В конце 90-х годов в поселке Ухолово участились кражи телевизионных антенн. Воры забирались на крышу, скручивали устройство, а потом сдавали. Тогда даже простейшие телеантенны имели ценность.

В один из осенних вечеров 14-летний школьник Андрей сидел дома и смотрел телевизор. Картинка на экране была постоянно с помехами - то хорошо показывает, то плохо. За окном шел дождь с мокрым снегом, поэтому ничего необычного – в плохую погоду и телевизор показывал плохо. Но в какой-то момент картинку повело, потом – раз! – и ни малейших сигналов.

Андрей надел куртку и вышел во двор, посмотрел на крышу – антенн не видно, а зайдя в соседний подъезд, столкнулся с проживавшим там мужиком.

- А ты че здесь? – спросил сосед, спускаясь.

- Да антенну украли, наверное…

- А я здесь не при чем.

- А я ничего и не говорю, - сказал школьник, - но тут же подумал, что антенну стащил именно сосед. Мужчина вороватый – всю жизнь по тюрьмам, поэтому грешили на него многие. Вот и тут он встретился…

Мужчина вышел из подъезда, а следом спускался его сообщник. Увидев подростка, он не прошел мимо, а стал звонить в квартиру соседа, который только-только ушел. Пацану стало понятно, что происходит какая-то глупость – сообщник находился этажом выше, прекрасно видел и слышал, что происходило ниже, что его товарища дома нет, но он все равно почему-то решил звонить в квартиру: «А Геннадий дома?»

Андрей вышел из подъезда, и потихонечку пошел за предполагаемым сообщником. И вскоре увидел, как мужик, сидя в огороде, прямо в снегу откручивал антенну от палки-держателя. Вора задержали. Подростку помогли его старшие товарищи, которые проходили мимо, возвращаясь с тренировки по каратэ.

На следующий день заявили в милицию, а позже, во время обысков, в квартире у соседа обнаружили множество краденных вещей, в том числе антенны, магнитолы, цветмет и многое другое. Тогда милиции несказанно повезло - раскрыли целую серию краж…

С тех пор прошло более 20 лет. Любители чужих телеантенн по-прежнему в тюрьмах, правда, уже за другие преступления, а тот самый школьник Андрей все так же борется с преступностью. Теперь это его работа – работа следователя по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрея Птицына.

Дело, которое могла стать последним

После юрфака Андрей Птицын вернулся в родное Ухолово, стал следователем местного райотдела милиции. А еще через пару лет ему предложили перейти в Следственный комитет, тогда еще при прокуратуре.

— В то время было требование, чтобы следователем был местный житель, — рассказывает следователь по особо важным делам Андрей Птицын. — Во-первых, чтобы всех и всё знал, чтобы местная специфика была не в диковинку, ну а во-вторых – чтобы не приходилось туда-сюда мотаться, без личных и бытовых проблем.

Дела на молодого следователя навалились сразу – простые и сложные, времени осмотреться практически не было. Часть дел осталась еще от предыдущего следователя, который ушел на пенсию. Были уже и убийства, и изнасилования, но одно дело в памяти Андрея Птицына стоит особняком – исчезновение супругов в поселке Ухолово.

«В ходе расследования установлено, что в ночь на 14 сентября супруги Голубевы (фамилия изменена - Ред.) А.В. и Т.В. отдыхали в компании друзей в поселке Ухолово. Около 02:30 минут машину ВАЗ под управлением Голубева А.В., в салоне которой также находилась Голубева Т.В., последний раз видели на улице Революции поселка Ухолово», - так писала пресс-служба СК России по Рязанской области в 2008 году.

— Именно тогда разбирался в себе, раздумывал – продолжать работу в Следственном комитете или уйти. Было очень сложно, — признается следователь по особо важным делам. — Эту пару искали три недели, везде они всем мерещились. Тогда ведь не было поисковых отрядов, приходилось все бросать, мчаться в другой район, опрашивать людей.

Чтобы найти супружескую пару (по факту они были в разводе – Ред.) организовали масштабные поиски: милиция, егеря, местные жители, запускали самолет… У следствия было много версий. Одна из них, что мужчина из ревности убил женщину, а сам скрылся. Родственники выдвигали свои версии. А потом подключили водолазов, которые обследовали все близлежащие водоемы.

— Тот день, когда спустя три недели пару нашли, извлекли из воды прямо в автомобиле, был в принципе очень тяжелый, — вспоминает Андрей Александрович. — Давление со всех сторон – от родственников погибших, от руководства… Ко всем следственным действиям предъявлялись повышенные требования. Опять же, видеосъемка… я до того момента никогда этого не делал, а это очень ответственный шаг, если допустишь малейшую ошибку – провал. Вот тогда крепко задумался, а справлюсь ли я…

Нашли супругов в карьере на окраине Ухолова. Это было излюбленное место отдыха среди местных жителей. Позже судмедэкспертиза показала, что смерть мужчины и женщины наступила от утопления – никакого криминала.

Самый оголтелый преступник

После истории с исчезнувшей супружеской парой у Андрея Птицына были сотни дел в отношении педофилов, насильников и убийц. Но если составить некий рейтинг самых оголтелых и беспринципных преступников, с кем приходилось работать, следователь вспоминает совсем неожиданного персонажа.

— Понятно, что есть убийцы, но ведут они себя обычно, адекватно сложившимся обстоятельствам – или признают вину, или не признают, — рассказывает Андрей Александрович. — Да, у кого-то криминальный послужной список на трех листах – убийство родителей, разбои. Только освободится, снова за нож. Среди убийц и насильников мерзких людей хватало, но больше всего запомнился другой человек…

Речь идет о бывшем гражданине Украины, который был судим еще по украинским законам, но потом, благодаря присоединению Крыма, стал гражданином России. Приехал в Рязанскую область и развил в интернете бурную деятельность…

— Мы его привлекали за оскорбление сотрудника полиции при исполнении, — говорит следователь. — Но сущность этого человека направлена на то, чтобы провоцировать конфликты, каждый шаг следственного действия он снимал на видео, ни на какие требования не реагировал, мог легко оскорбить сотрудника, а потом видео выложить в YouTube. Сейчас он живет в другом регионе, но и там уже успел отметиться. Его фамилия везде на слуху – в прокуратуре, в полиции, в каком бы регионе он не появился. Будь моя воля, ужесточил бы наказание за оскорбление представителя власти. Они оскорбляют, а потом получают штраф в 5-10 тысяч рублей… Дальше уже совсем распоясываются и начинают вести себя нагло…

Мужчина в наручниках обвиняется в покушении на убийство. Осколком стекла он бил родного отца, пока тот не перестал подавать признаков жизни. К счастью, старик выжил. Сейчас он в больнице…

Бензин как орудие убийства

Если найти в СМИ статьи-новости на криминальную тематику, где в качестве официального лица выступает Андрей Птицын, можно заметить характерную особенность – убийства или покушения на убийства, совершенные с особой жестокостью. Когда человек лишает жизни другого с помощью поджога.

Только навскидку первым приходит на ум уже приговоренный к 12 годам колонии житель Сараевского района Орлов. Летом 2019 года тот во время пьяной ссоры облил из канистры бензином товарища, требуя, чтобы тот ушел, а потом чиркнул зажигалкой.

Через несколько дней потерпевший скончался от термических ожогов головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей III степени с площадью поражения 70% общей поверхности тела.

Или дама-молдаванка, желая вернуть себе мужчину-инвалида, облила ему ноги бензином и подожгла. Дескать, кому он нужен будет не ходячий, кроме нее? Беспомощный он будет всегда при ней. Не рассчитала, огонь перекинулся на все тело и мужчина погиб.

— В Старожилове один товарищ собутыльника поджег за то, что тот не хотел идти в магазин за батарейками, — вспоминает следователь еще случай. — Облил ему ноги и поджег. Хорошо, что очевидец рядом был, он и потушил… С чем связывать такую жестокость? Не знаю… Конечно, алкоголь, плюс у людей какая-то агрессия пошла. Если раньше использовали кулаки или то, что попадет под руку – нож, топор, дубина, то сейчас почему-то стал часто под руку попадаться бензин.

Новый опыт и учителя

Всю свою карьеру в СК Андрей Птицын провел в Кораблинском МСО, лишь несколько месяцев назад его перевели в Касимовский межрайонный отдел с зоной ответственности - Клепиковский район.

— Специфика, конечно, поменялась, — говорит следователь. — В Кораблине у нас было небольшое распределение в плане категории дел, кто-то общеуголовными занимался, кто-то должностными. А сейчас я занимаюсь всеми делами. Некоторые составы приходится для себя заново открывать. Но это и хорошо, получаю новый, интересный опыт.

Говоря об учителях, тех, кто наставлял на первых порах в следствии Андрей Птицын называет два имени – бывшего руководителя отдела криминалистики следственного управления Амангельды Сериковича Даулетьярова и бывшего председателя Ухоловского районного суда Александра Николаевича Сафрошкина. Это если не считать непосредственных руководителей, более опытных коллег.

— Аман Серикович сразу на ум приходит, и опять с тем делом по исчезновению супружеской пары. Он очень требовательный был, скрупулезный, дотошный до каждой мелочи, все это требовал и от меня, много дельных советов мне дал, — вспоминает следователь. — А Александр Николаевич, уже покойный, был очень уважаемой личностью. Я к нему постоянно ходил за советом, консультацией. Он ведь еще и педагог по образованию, наставлял меня…

Далеко в будущее Андрей Птицын не заглядывает, но говорит уверенно, что дальнейшую жизнь связывает только со следствием:

— Мне нравится то, чем я занимаюсь, даже мыслей нет, что нужно найти что-то другое. Нравится помогать людям.

25 июля День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Как отметил руководитель СУ СК России по Рязанской области генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин, меры, принятые управлением в первом полугодии, позволили изменить в лучшую сторону ряд показателей следственной работы, обеспечив, в целом, стабильные результаты на основных ее составляющих.

«Комсомольская правда в Рязани» поздравляет всех работников следственного управления с профессиональным праздником, желает новых успехов на службе, а также благополучия вам и вашим семьям.

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