Официально и вместе с замом. Отставку председателя Рязанского областного суда Сапуновой утвердили в Москве

Елена Сапунова во время открытия нового здания Рязанского областного суда в 2018 году. Фото: Правительство Рязанской области.

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия председателя Рязанского областного суда Елены Сапуновой и ее заместителя Людмилы Яковлевой. Их заявления об отставке рассмотрены на заседании, которое проходило в Москве и длилось с 13 по 17 июля.

Елена Сапунова возглавляла облсуд с октября 2014 года, а Людмила Яковлева получила назначение в марте 2015-го.

Как и ожидалось, на должность нового председателя по итогам заседания рекомендован Александр Клочков - выходец из Волгоградской области, заместитель председателя главного судебного органа этого региона.